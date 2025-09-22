Ni Segovia ni Soria: por cinco euros puedes visitar la gran joya arqueológica oculta de Castilla y León

El acueducto de Segovia o el yacimiento de Numancia, en Soria, son dos grandes tesoros arqueológicos que todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce ya en Castilla y León. Su fama traspasa fronteras y reciben multitud de visitas cada año. Pero en la comunidad autónoma hay otras joyas arqueológicas que no conoce tanta gente e, igualmente, bien merecen una visita para disfrutar y aprender.

Es el caso de la Villa de La Olmeda, en Palencia. Estos restos romanos sorprenden a los visitantes, cada vez más, que los conocen. Constituyen una herramienta espectacular para aprender cómo se vivía en una casa romana. Pero, además, mantiene en buen estado de conservación varios mosaicos que bien merecen la atención.

La Villa de La Olmeda no deja indiferente a nadie. Máxime si se recorre con las explicaciones de cómo funcionaba la casa en época romana y el significado de sus preciados mosaicos.

Qué es La Olmeda: historia y lo que encontrarás

La Villa Romana de La Olmeda es una gran mansión rural romana del Bajo Imperio, situada en el término municipal de Pedrosa de la Vega, en la provincia de Palencia. Fue descubierta en 1968 por Javier Cortes Álvarez de Miranda. El edificio principal (“pars urbana”) es de planta cuadrada flanqueada por torres en sus esquinas y dispuesto en torno a un patio central con peristilo, desde el que se acceden numerosas estancias.

El conjunto ocupa unos 4.400 m² en total, y dentro de ese espacio, 1.450 m² están cubiertos con mosaicos policromos colocados in situ en 35 habitaciones.En cuanto al estilo constructivo, además de los mosaicos destacan muros enlucidos y pintados —en algunos casos imitando mármol—, techumbres con tejas planas (teja tipo romana), y materiales como piedra, ladrillo, madera o tapial.

Entre los mosaicos más sobresalientes se encuentra el del “oecus” o sala principal, con escenas figurativas de alcance notable, como la leyenda de Ulises en Esciros, escenas de caza y numerosos medallones probablemente retratos. También se pueden ver las galerías que rodean el patio con pavimentos geométricos, termas, vestíbulos con mosaico y el uso de espacios para residencia principal, servicios de ocio y trabajo agrícola.

Horarios, precios y cómo organizar la visita

La Villa abre al público martes a domingo, de 10:30 a 18:30 horas, con horario continuo. Las visitas guiadas también están disponibles, especialmente para grupos (a partir de 10 personas) con reserva previa mediante el teléfono oficial (+34) 979 119 997.

El precio de la entrada general para visitar La Olmeda y su museo en Saldaña es de 5 euros. Hay tarifas reducidas para estudiantes, mayores, familias numerosas, etc., que se aplican al presentar documentación que lo acredite. También existe la posibilidad de entrada conjunta con otros recursos patrimonio (como La Tejada) que incrementa ligeramente el coste.

Una nota práctica: no se permite el acceso 15 minutos antes del cierre. También conviene reservar con antelación la visita guiada si se va en grupo o se desea asegurarse espacio.

Cómo llegar y datos útiles

La Olmeda está situada unos 60 kilómeotrs al norte de Palencia capital, en la carretera autonómica CL-615 (Palencia–Riaño), en el kilómetro 55. Desde ese punto, se toma un desvío señalizado hacia Pedrosa de la Vega.

El yacimiento está en un entorno rural, en la llanura del río Carrión. Hay que tener en cuenta que no dispone de transporte público directo en muchos horarios, por lo que acudir en coche particular o en excursiones organizadas puede ser lo más cómodo.

Para el visitante, lo ideal es dedicar al menos de una a dos horas al recorrido para poder apreciar con calma los mosaicos, la arquitectura, el museo y las explicaciones del personal. Llevar calzado cómodo, protección solar y agua es recomendable, pues muchas zonas están al aire libre aunque parte del yacimiento cuenta con techado protector en los mosaicos. (Esto último sobre el techo lo menciona la web oficial describiendo el estado de conservación)

Razones del éxito de La Olmeda

El atractivo de La Olmeda radica en su excepcional grado de conservación de mosaicos romanos, tanto en extensión como en calidad artística y decorativa. Escenas figurativas, motivos geométricos, jardines de peristilo y decoraciones de pared con pinturas y enlucidos únicos la colocan entre los yacimientos romanos mejor valorados de España.

También su accesibilidad: no está demasiado lejos de grandes núcleos urbanos, tiene buena señalización, precios razonables, y ofrece combinación cultural con museo, lo que lo hace atractivo tanto para turistas como para interesados en historia o educación. Menos masificado que otros destinos más populares, lo que permite una experiencia más tranquila.

La gestión profesional, incluyendo cubierta protectora para los mosaicos, conservación activa, oferta de visitas guiadas, musealización de los hallazgos y una clara apuesta por la divulgación, también ha sido decisiva. El apoyo institucional de la Diputación de Palencia y de la Junta de Castilla y León ha garantizado mantenimiento, apertura regular y promoción como recurso turístico-cultural.