Agenda: esto es lo que puedes hacer en Asturias hoy martes 23 de septiembre de 2025

Oviedo

Festival de piano. El Auditorio acoge a las 19.30 horas un concierto de Lucille Chung y Alessio Bax encuadrado en el I Festival de Piano Joaquín Achúcarro. El festival cuenta con el apoyo inestimable de la Fundación Joaquín Achúcarro y la colaboración especial de la Fundación Reny-Picot, reafirmando la alianza entre cultura y mecenazgo empresarial. Las entradas sueltas están a la venta con un precio general de 15 euros, y un descuento del 20 % para estudiantes (12 euros).

Conferencia. El Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, así como del Instituto de España y Consejero de Estado, Luis María Carzola Prieto,pronunciará a las 19:30 horas, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (calle Schulz) una conferencia que lleva por título «La zozobrante situación de nuestro Estado de Derecho». Entrada libre.

Pintura. Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura «Dos mujeres tras los pinceles». La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía. Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes. Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico «Gráfica Pura», a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Ciclo de Cine Científico. En el marco del Ciclo de Cine Científico, se proyecta hoy a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio el documental «Svalbard. Deshielo y tensión», de Pilar Requena. El acceso es libre hasta completar aforo.

Antiguo Instituto. A las 19.00 horas, se presentará el libro «La extraordinaria navegación de Juan Ladrillero», de Juan Ángel López Díaz. Además, a la misma hora tendrá lugar la mesa redonda «Ciclo Conciencia2 por el Clima: Economía del cambio climático», organizada por la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Oviedo en colaboración con_«The Conversation España». Asimismo, se puede visitar la exposición filatélica «Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)», del grupo filatélico «El Texu». Estará hasta el 29 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre se podrá visitar la muestra «Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla».

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Marco de la Rasilla Vives, profesor de Prehistoria de la Universidad de Oviedo, ofrecerá la conferencia «La mujer en los grupos cazadores y recolectores. El Sidrón como ejemplo».

Fundación Alvargonzález. Se podrá visitar la exposición de escultura «Jaulas», de Carmen Montes, hasta el 26 de septiembre. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

CMI Pumarín-Gijón Sur. A las 12.00 horas, la Federación de personas sordas del Principado de Asturias organiza un taller de lengua de signos española.

CMI El Coto. Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición «Pintar es mi forma de asombrarme», de Emilio Carabajal.

CMI La Arena. Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición «El artista y su modelo - interpretaciones de obras famosas», de Wolfram Alschner.

Biblioteca de Contrueces. Hasta el 26 de septiembre se podrá visitar la muestra «Sidra».

Biblioteca de Roces. Hasta el 26 de septiembre puede visitarse la exposición «Cantos de amor por la Tierrina».

Palacio de Revillagigedo. Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición «Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)». El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta octubre está disponible la propuesta «Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola. Se puede visitar la exposición «This is war», del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025.

Museo Evaristo Valle. La exposición «Bamboo Planet», de Laurent Martin «Lo» podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición «Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad». Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. La exposición «Ver/Sentir/Habitar», de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Hotel Abba Playa. Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición «Asturias y Transilvania hermanadas», muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños. En la Plaza de España se leerá, a las 12 horas, un manifiesto de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida . Posteriormente, en la Casa de las Mujeres, re realizará la conferencia «La prostitución en el corazón del capitalismo neoliberal», a cargo de Rosa Cobo Bedia. Entrada libre hasta completar aforo.

Avilés Acción Film Festival. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, participa en la presentación de la vigésimo cuarta edición de Avilés Acción Film Festival, que tendrá lugar del 4 al 11 de octubre. Participa también el director de Avilés Acción Film Festival, Javier Mediavilla.

«Un like de Bob Trevino», en el cine de los martes. En el auditorio de la Casa de la Cultura se echa la película «Un like de Bob Trevino», del director Tracie Laymon,Cuenta la historia de Lily Trevino, un veinteañera insegura y solitaria que acaba de ser abandonada por su padre. Cuando decide seguir su rastro en Facebook, encuentra un perfil con el mismo nombre que él. Empieza a dar likes a sus fotos y comentarios. De esta manera conoce a Bob Trevino, un hombre afligido que ha perdido recientemente a su hijo y con el que acaba por entablar una estrecha relación de amistad que podría cambiar su vida para siempre. Las entradas cuestan tres euros.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago. Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por Incuna (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura. La exposición «Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón» se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer. El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición del plan director dela Catedral. El Palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1) aloja la exposición «26 años del Plan Director de la Catedral de Oviedo», promovida por el Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias que recogen las distintas restauraciones llevadas a cabo en el complejo monumental desde el año 1996 al 2022. Estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercado semanal en Avilés. Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Martín Chirino, Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer. El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Entre tanto, continúa la exposición «Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]», que reúne destacada obra de Chirino y que podrá visitarse hasta el 21 de septiembre en la cúpula.Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Juegos infantiles en Figaredo. Figaredo, en Mieres, será escenario hoy de una nueva actividad del programa de ocio «Juegos infantiles ¡Y marchando!», organizado por el Ayuntamiento de Mieres para niños y adolescentes de entre 5 y 16 años. Será de 17.00 a 19.00 horas, en el parque Tartiere. En caso de lluvia se trasladaría al Colegio Público Las Vegas.

Exposición «Arte asturiano contra el genocidio palestino», en Lena. La Casa de Cultura de Pola de Lena alberga hasta el 26 de septiembre la muestra «Arte asturiano contra el genocidio palestino», con obras de una treintena de artistas. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre). El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro de Interpretación de Redes. Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna. Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Pola de Siero. Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias. Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Exposición en Noreña. Durante los meses de julio, agosto y septiembre la Oficina de Turismo de la Villa Condal alberga la exposición «Miraes», con obras de la Asociación de Fotoperiodistas de Asturias. El horario de atención al público en estos meses es de lunes a jueves de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas (los viernes hasta las 20.00 horas), y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados «Puntadas y pinceladas», de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Llanes. Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Occidente

Exposición en Vegadeo. La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones «Luis Fega», acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición «El Legado Español en los Estados Unidos de América». La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación «The Legacy». El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica «Soldados», de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Exposición en Luarca. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura y Biblioteca Joaquín Rodríguez acoge hasta el 5 de enero la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LV Certamen de Arte de Luarca 2024. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de diciembre la exposición «Arte por Palestina», organizada por la asociación La Casa Azul, en colaboración con el Ayuntamiento de El Franco. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.