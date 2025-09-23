Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toros

Curro Romero, ingresado en el hospital tras sufrir una nueva crisis respiratoria

El Faraón de Camas lleva ingresado desde este lunes por una neumonía tras pasar el covid

Archivo. Imagen del alta hospitalaria de Curro Romero en el mes de mayo.

Archivo. Imagen del alta hospitalaria de Curro Romero en el mes de mayo. / EUROPA PRESS / Europa Press

Antonio Muñoz

Sevilla

Curro Romero sufre un nuevo revés a su estado de salud. El Faraón de Camas permanece ingresado desde este pasado lunes en el Hospital Macarena de Sevilla, donde se recupera de una grave crisis respiratoria, según ha avanzado Informalia y han confirmado fuentes cercanas a su familia.

El maestro de Camas, de 91 años, contrajo hace unos días la covid y presenta ahora un cuadro de neumonía que lo ha obligado a permanecer en observación y con las visitas restringidas. A su lado está Carmen Tello siendo su mejor apoyo y esperando a que mejore la situación para regresar a su domicilio en los próximos días.

"Ha pasado la noche tranquilo, evoluciona bien y está pendiente de ser trasladado a una habitación", han explicado las mismas fuentes a EFE, que se muestran optimistas por la evolución del torero sin dejar de advertir su avanzada edad y el delicado estado de su salud.

Un nuevo ingreso hospitalario

Hay que recordar que ya estuvo ingresado el pasado mes de mayo hasta en dos ocasiones por una crisis respiratoria y una infección de orina. Justo un año antes, en 2024 sufrió la fractura de la cabeza del fémur, por la que fue intervenido en el Macarena, centro de referencia para el matador camero que hace cinco años superó un cáncer de laringe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
  2. Atención conductores: aumentan las multas en Asturias por estas dos distracciones al volante
  3. El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
  4. Adiós a la sidrería El Madreñeru de Pola de Siero, que cierra el 19 de octubre: 'Solo tengo gratitud para todo el mundo
  5. Pelayo González, empresario y gran amigo de Melendi, pone el foco en el próximo San Mateo: “Con alguna de mis iniciativas bailaría hasta Mafalda”
  6. José Luis Fernández Polvorosa oficia su última misa en La Fresneda: 'Os doy las gracias y os pido perdón por haberme aguantado
  7. Eder Sarabia se fue con los tres puntos y con la camiseta de su debilidad en el Oviedo: “El año pasado intentamos ficharle”
  8. El médico del HUCA Pablo Avanzas desvela cuánto ejercicio físico se debe hacer al día para prevenir ictus, hipertensión o depresión

Kiko Rivera revela que la canción más íntima de su vida estará dedicada a su ruptura con Irene Rosales: “Es mi manera de pasar página”

Kiko Rivera revela que la canción más íntima de su vida estará dedicada a su ruptura con Irene Rosales: “Es mi manera de pasar página”

Gijón corre contra el cáncer este domingo: "El objetivo es llegar a los 3.000 inscritos"

Gijón corre contra el cáncer este domingo: "El objetivo es llegar a los 3.000 inscritos"

Lidl revoluciona el orden en casa con su nuevo set de organizadores para cajones

Lidl revoluciona el orden en casa con su nuevo set de organizadores para cajones

Un marroquí afronta la expulsión de España después de ser sorprendido "in fraganti" vendiendo cocaína en una calle de Gijón

Un marroquí afronta la expulsión de España después de ser sorprendido "in fraganti" vendiendo cocaína en una calle de Gijón

IU rechaza que la EMA cobre a los vecinos por los nuevos contadores

IU rechaza que la EMA cobre a los vecinos por los nuevos contadores

La idílica casa de campo (de 288 metros cuadrados) que vende un banco en Asturias por menos de 40.000 euros

La idílica casa de campo (de 288 metros cuadrados) que vende un banco en Asturias por menos de 40.000 euros

El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias

El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias
Tracking Pixel Contents