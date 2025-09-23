Parece Suiza, pero es Asturias: la aldea medieval de menos de 20 habitantes más mágica del norte de España

Parece Suiza, pero es Asturias. A una hora de Oviedo, en el concejo de Proaza, se encuentra la aldea medieval de menos de 20 habitantes más mágica y desconocida del norte de España. Hablamos de Bandujo, ubicado en los Valles del Oso y rodeada de montañas y paisajes de postal. Está considerado, de hecho, como uno los pueblos más bonitos del país, según la prestigiosa revista National Geographic.

Bandujo / FERNANDO RODRIGUEZ

Según esta publicación, Bandujo "está rodeada por la imponente visión de las cumbres de escarpadas montañas como el pico Gorrión, ubicado en la sierra del mismo nombre". "Este valle es uno de los destinos predilectos de los visitantes, con la Senda del Oso como principal referente, sin embargo todavía se encuentran pequeñas joyas como Banduxu -en asturiano-, apartadas de las rutas turísticas más populares", añade. Aunque cada vez recibe más visitantes.

Una torre del siglo XI

Y es que "precisamente el aislamiento geográfico de esta localidad de 20 habitantes fijos, adonde la carretera no llegó hasta el siglo XX, ha permitido que su patrimonio arquitectónico permanezca bien conservado". Así, "en un primer vistazo destaca la robusta torre, construida entre los siglos XI y XIII" que está declarada como Bien de Interés Cultural. También destacan "el palacio y la iglesia, que completan uno de los conjuntos medievales mejor conservados de la región".

"En esta aldea se puede sentir cómo se detuvo el paso del tiempo en la arquitectura popular que descubre un paseo por sus calles: tradicionales hórreos y paneras, casas de madera deshabitadas que luchan contra el olvido, el antiguo lavadero y otras viviendas de piedra cuyas señas de vida en invierno emergen en forma de humo por las chimeneas", comenta National Geographic.

Un recorrido por sus seis barrios

Bandujo consta de seis barrios: El Campal, La Molina, Entelaiglesia, La Reguera, El Toral y El Palacio. Este último es el más fotografiado con diferencia del resto por encontrarse allí las dos torres, siendo de principal importancia la circular, en cuyo piso superior se encuentra el escudo donde pintan los blasones de los Tuñón, los Miranda y los Bandujo.

La iglesia más antigua del concejo

Llama la atención también la iglesia de Santa María, la de mayor antigüedad del concejo de Proaza, así como un importante número de hórreos y paneras; eso sin olvidar el lavadero, el molino, y el no menos guapo, aunque parezca extraño decirlo, cementerio, en una loma y asomado al barrio del Palacio.

Bandujo / FERNANDO RODRIGUEZ

El oficio religioso tiene lugar dentro del pequeño templo, perfectamente cuidado por los vecinos, con tres altares: del siglo XVIII los de los laterales, bastante más antiguo, sin datar, el del centro. Está presidido por una llamada Virgen dadivosa (con las manos grandes, símbolo de dar limosna), una talla antigua, que luce bastante conservada y que hace décadas fue restaurada como se pudo, "con una capa de titanlux".

La peculiaridad de su cementerio

Es famoso el cementerio de Bandujo por la decoración de flores de las tumbas en Todos los Santos. Pero, además, tiene una peculiaridad que lo hace único: no hay nichos, sus 27 tumbas no tienen dueño, son del pueblo; en ellas se entierran sus vecinos y los del cercano Falgueras; y nadie se queda sin sitio. Cuando alguien muere, se busca la tumba más antigua, se sacan los restos y se realiza el nuevo enterramiento. Y los restos, se guardan en una bolsa y allí se quedan también.

Bandujo / FERNANDO RODRIGUEZ

¿Cómo llegar?

Desde Oviedo hay que tomar la autopista A-63 o la N-634 hacia Grado. Posteriormente, tomar el desvío a Trubia y por la AS-313 ir en sentido Proaza. Pasada la localidad, a la derecha aparece el desvío a Bandujo, por una carretera local de unos 8 kilómetros. La vía acaba en el mismo pueblo.