El zasca de David Bustamante a quienes se meten con el físico de otras personas: "Me decían que estaba gordo de una manera muy cobarde"

David Bustamante come sano y entrena duro y todo el esfuerzo ha dado sus frutos. El cantante ha perdido mucho peso en los últimos meses y le llueven los comentarios en redes sociales. También lo hacían cuando había ganado peso al haber dejado de fumar. Sobre todos estos comentarios ha hablado el artista en un concierto. "La gente hace mucho daño", aseguró.

Antes de cantar uno de sus nuevos temas en un concierto en Móstoles, el cántabro quiso explicar cómo había surgido esa canción. "Periódicamente, de alguna forma, la gente sin que les pregunte me dicen cómo estoy, si estoy gordo, si estoy delgado, y lo hacen de una manera muy cobarde", explicó. Las gritos de ánimo se dejaban sentir entre su público.

"Yo nunca me he encontrado a alguien por la calle y me ha dicho lo que le parecía, es una cosa muy curiosa. A través de las redes, la gente hace mucho daño. Todos tenemos un espejo en casa. Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso porque hay gente con la que no van a poder. Nos puede doler en un momento dado, pero nos sacudimos el polvo y seguimos. Pero hay gente que llevan esas esas heridas y esas cicatrices el resto de su vida", sentenció.

Con estas palabras terminó su discurso: "Si queremos un mundo mejor, hagamos un mundo mejor a través de las redes sociales". Una de las asistentes al concierto grabó sus palabras y las compartió en sus redes sociales para poner el valor el mensaje tan importante de David Bustamante. Muchas personas celebra ahora en redes sociales que el arista denuncia el ‘body shaming’ (humillación de una persona por sus rasgos físicos) de forma pública y haga un llamamiento a la empatía.