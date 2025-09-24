La gira de Nacho Vegas arrancará en Mieres e Infiesto, el 30 y el 31 de enero
Tras el lanzamiento de "Alivio", primer single de su nuevo album, Nacho Vegas anunció ayer las primeras fechas de su nueva gira y el título de este disco. El noveno album de estudio en solitario del cantautor gijonés será "Vidas semipreciosas" y su estreno en los escenarios, como ya sucedió con "Mundos inmóviles" será en Asturias.
Si con el anterior disco Nacho Vegas eligió el teatro Fantasio de Navia, esta vez las "Vidas semipreciosas" se podrán escuchar por primera vez en el Centro Cultural de Mieres, el próximo 30 de enero. El debut será casi doble, porque al día siguiente, el sábado 31 de enero, Vegas y su banda repetirán en Asturias, en el espacio La Benéfica, el teatro recuperado en Piloña con un proyecto impulsado por Rodrigo Cuevas.
Las entradas para estos conciertos, así como para el resto de las fechas anunciadas ayer (otras 18 ciudades) se pondrán a la venta este jueves 25 de septiembre a partir de las 11.00 horas en la web de su agencia, lasttour.org.
"Vidas semipreciosas" verá la luz en enero y la gira que seguirá a su lanzamiento se extenderá también a América Latina. La banda que le acompañará incluye al maestro Manu Molina a la batería, el guitarrista Joseba Irazoki, Miren Narbaiza a la guitarra y los coros y Hans Laguna y Ferran Resines. Tras la mesa de sonido estará Cristian Pallejà, otro de los responsables del sonido del álbum.
