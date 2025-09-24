La nueva forma de hacer las cosas de la Reina Letizia

Letizia reina en Egipto. El poder de Letizia. Son los titulares del quiosco rosa, en “Lecturas” y “Hola”, que recogen en portada el viaje reciente de los Reyes de España a la tierra de los faraones. La primera revista habla de los modelos que lució la Reina, la segunda, de que cómo cambia la imagen de la Casa Real, rodeada de un nuevo equipo, en su mayoría mujeres: las cosas se pueden hacer de otra manera.

Por lo demás, en “Hola” completan la portada con referencias a sus premios “Gen H” con fotos de deportistas, actrices, modelos… En “Lecturas” recuerdan a Robert Reford, dan cuenta del cumpleaño de Terelu Campos (60 años) y destacan que Kate Middleton cautivó a los Trump en su reciente visita a Reino Unido.

En “Semana” se van de boda a Cádiz, a la del cantante Pablo López, que reunión a familia, amigos y un buen número de famosos. Cuentan que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han tenido que verse de nuevo las caras: en el cine. Y que en la cancha deportiva han coincidido Pablo Urdangarín y Ainhoa Armentia (por supuesto estaba Iñaki Urdangarín).

Tamara Falcó presume de tipo. A costa de mucho deporte se ha quitado cinco kilos y cuenta a la revista que ahora se siente sana. Con Íñigo Onieva se fue a Italia (él competía en un ironman). De “mala época” tacha Cayetano Martínez de Irujo su noviazgo con Mar Flores. Y muy buena época vive la cantante Aitana, ennoviada con el youtuber Plex y feliz de la vida.