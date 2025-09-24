Paula Echevarría vuelve a la tele: el nuevo melodrama que protagoniza la actriz asturiana tras el éxito de Velvet
Su nuevo trabajo se llama “A la deriva” y está ambientado en Galicia
E. M. Ch.
Paula Echevarría vuelve a la televisión tras el gran éxito de "Velvet”. Y lo hace con una de esas series de época que tanto le gustan a sus fans. “A la deriva” es su nuevo trabajo para Antena 3.
La historia, que estará disponible en Atresplayer, nos transporta a Galicia, a los años setenta. Paula Echevarría interpreta a una de las protagonistas, una mujer que ha rehecho su vida tras dar por muertos a cinco marineros que supuestamente fallecieron en un naufragio. Sin embargo, contra todo pronóstico, los cinco reaparecen en un pequeño pueblo que esconde muchos secretos. Lucía, el personaje interpretado por Echevarría, tendrá un conflicto consigo misma cuando vea aparecer a su marido, uno de esos cinco desaparecidos, de regreso.
Atresmedia, grupo al que pertenece Antena 3, ha anunciado este y otros contenidos para esta nueva temporada en el Festival de Cine de San Sebastián. Entre sus propuestas hay otras dos series, “Ágata y Lola” y “Trazos ocultos”.
Paula Echevarría vuelve con esta serie a primera línea tras el estrenó este verano de su último trabajo junto a William Levy, “Arcadia”. La serie, se sirve en Skyshowtime, sigue la historia de Pablo, un hombre que ha construido una vida tranquila en una apacible comunidad junto a su hijo, Bruno, ocultando un pasado oscuro y peligroso en México.
Paula Echevarría compagina su trabajo como actriz con otras apariciones televisivas, como su papel como jurado en Got Talent. También participó, junto a su pareja Miguel Torres, en Mask Singer. Además de la televisión, la asturiana tiene un gran peso en el mundo de la moda y no le faltan campañas publicitarias y colaboraciones en redes sociales.
