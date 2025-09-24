Tengo de subir al árbol: nuevo ciclo de conferencias en el RIDEA sobre los árboles más singulares de Asturias

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) ha abierto este lunes sus ciclos de conferencias para el presente curso 2025-2026 con el titulado "Árboles singulares de Asturias", organizado por el propio Instituto en colaboración con el Museo del Oriente de Asturias, ubicado en Porrúa, donde se cumple este año 120 su singular aguacate, que se tiene por uno de los más grandes de España.

El ciclo se inauguró con la conferencia "El manzano y su singularidad en Asturias" que impartió Luis Benito García Álvarez, profesor de historia contemporánea y director de la Cátedra universitaria de la sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo, principal impulsor de la declaración de la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Luis Benito García, hizo un breve pero excelente recorrido por la historia del manzano y de la sidra en Asturias, con algunas incursiones comparativas con otras zonas sidreras. Sin duda, lo más atractivo para el público fue su segunda parte, donde comenzó afirmando que para saber si un producto es identitario no hay más que estudiar cómo este se refleja en la cultura: cómo hablan de él los literatos, cómo lo pintan los pintores, cómo se refleja a lo largo de la historia en general en el patrimonio. Piñole, Palacio Valdés, Tomás García Sampedro, Alfonso Camín, son solo algunos ejemplos de los muchos que citó García, todos ellos creadores que dejaron un hueco para la manzana en su obra. Para finalizar, destacó que la sidra y su cultura no solo van a ayudar a atraer turismo sino que va a ser el producto que va a permitir que nuestro sistema gastronómico siga siendo singular pues será lo que evite su estandarización.

Las dos siguientes conferencias serán "El texu y texos singulares de Asturias", que tendrá como ponente a Tomas Emilio Díaz, catedrático emérito de botánica en la Universidad de Oviedo y miembro de número del RIDEA (martes 14 octubre, 19 horas) y la titulada "Carbayos y carbayones en Asturias", que correrá a cargo de Eduardo Fernández Pascual, profesor del área de botánica en la Universidad de Oviedo (lunes 3 de noviembre, 19 horas). Ambas se celebrarán en el salón de actos del RIDEA.

La cuarta, charla que será la que clausure este ciclo, lleva por título "Bendita sea la rama" y versará el aguacate centenario de Porrúa. Su autor es Luis Carlón Ruiz-Tilve, conservador del Jardín Botánico Atlantico de Gijón. La charla se celebrará el viernes 14 de noviembre a las 19 horas en la sede del Museo del Oriente de Asturias en Porrúa (Llanes). Los asistentes a esta última conferencia y que así lo deseen, pueden realizar una visita guiada gratuita al Museo, previa reserva de plaza, mediante correo o por teléfono en las oficinas administrativas de dicho museo (985 40 25 47 , info@museoriente.com)