Agenda: qué hacer hoy 25 de septiembre en Asturias

Oviedo

Chillida y el vacío en Oviedo

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se inaugura hoy a las 11.30 horas en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. La muestra cierra los martes. La exposición está organizada por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, en colaboración con Sabadell Herrero, Chillida Leku, Fundación Eduardo Chillida y Pilar Belzunce y Hauser & Wirth y está comisariada por Alicia Vallina. La entrada es libre hasta completar aforo.

Novedad editorial

Lucía Solla presenta hoy a las 19.00 horas en la librería Matadero Uno acompañada por la periodista Idoya Rey su novela "Comerás flores", publicado por Libros del Asteroide y considerado por la crítica uno de los debuts de la temporada más interesantes.

Tatuaje

Yori Moriarty presenta hoy a las 19.00 horas en la librería Kafka & Co. su libro "Crónicas del tatuaje japonés" (Satori), en conversación con Diego Olmedo

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

El centro, en el Naranco, ofrece un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico. Abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Ciclo de Cine Científico

En el marco del Ciclo de Cine Científico, se proyecta hoy a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio el documental "Memorias de un mar", de Laura Carrau. El acceso es libre hasta completar aforo.

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, se desarrollará la actividad "De charla con el Botánico: ¿Qué hacen los bosques cantábricos por mí?", enmarcada en la programación otoñal del Jardín Botánico Atlántico. Correrá a cargo de José Valentín Roces, ingeniero de montes por la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Recursos Naturales y Biodiversidad por la Universidad de Oviedo. Asimismo, en el Antiguo Instituto se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". Estará hasta el 29 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre se podrá visitar la muestra "Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla".

Encuentro Coral de Habaneras

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, se celebrará la primera jornada del XVI Encuentro Coral Nacional de Habaneras y Canción Marinera de Gijón, organizado por la Agrupación Coral de Porceyo. Actuarán el Coru de Muyeres de San Esteban (Oviedo), el Coro Minero de Turón y el Coro del Centro Asturiano de Oviedo.

Escena Xixón

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, el Grupo Teatro Selena ofrecerá la obra "El Americano".

Charla sobre aire limpio

A las 19.00 horas, tendrá lugar la charla "Aire limpio para la zona oeste". Participarán Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU; Delia Campomanes, diputada de IU en la Junta General; y Ana Fernández Somoano, profesora titular del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo.

Librería La Buena Letra

A las 20.00 horas, se presentará el libro "Las langostas del Titanic", de Lucía Rodríguez Olay. Le acompañará en el acto Ana Roces, docente de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias.

Fundación Alvargonzález

Se podrá visitar la exposición de escultura "Jaulas", de Carmen Montes, hasta el 26 de septiembre. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

El Café de Macondo

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición "Gijón, cara al mar", de la pintora Maryan del Portal Álvarez. Se podrá ver hasta finales de septiembre.

CMI El Coto

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "Pintar es mi forma de asombrarme", de Emilio Carabajal.

CMI La Arena

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "El artista y su modelo - interpretaciones de obras famosas", de Wolfram Alschner. A las 18.00 horas, habrá visitas guiadas.

Biblioteca de Contrueces

Hasta el 26 de septiembre se podrá visitar la muestra "Sidra".

Biblioteca de Roces

Hasta el 26 de septiembre puede visitarse la exposición "Cantos de amor por la Tierrina".

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Bamboo Planet", de Laurent Martin "Lo" podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Festival Fifty-Fifty

Lucía Rey será la encarga de abrir, a partir de las 20.30 horas, una nueva edición del festival Fifty-fifty. El concierto será en la sala escénica de la Factoría Cultural y en él se podrá escuchar jazz flamenco, latino y mediterráneo. Las entradas cuestan doce euros de manera anticipada y quince en la taquilla.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposiciones "DiversAvilés"

Hasta el 30 de septiembre, en la Factoría Cultural, se podrán visitar las exposiciones "Retratando Asturias" y "Güela". La primera muestra trata sobre los ganadores del I_Certamen de pintura, dibujo y fotografía dirigido a "Artistas con diversidad funcional", centros y asociaciones relacionadas con la promoción y atención de estos. En cuanto a la segunda, la fotógrafa Marta López viaja a través de imágenes de la infancia, para realizar un homenaje a su abuela pero también a la memoria misma, efímera, parcial, pero siempre viva en los lugares y en quienes los habitan. Ambas exposiciones pueden visitarse de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Juegos infantiles en Mieres

Mieres, será escenario hoy de una nueva actividad del programa de ocio "Juegos infantiles ¡Y marchando!", organizado por el Ayuntamiento de Mieres para niños y adolescentes de entre 5 y 16 años. Será de 17.00 a 19.00 horas en el parque Jovellanos de Mieres. En caso de lluvia, serán en el patio del colegio público Santiago Apóstol.

"Muy lejos", cine en La Felguera

El teatro José León Delestadl de La Felguera alberga hoy, desde las 20.00 horas, la proyección de la película "Muy lejos", dirgida en 2025 por Gerard Oms y protagonizada por Mario Casas. La entrada vale 4 euros.

Presentación del libro "Acompáñame a la luna" en Laviana

Jeny Arenas presenta hoy en el Cidan de Pola de Laviana su libro "Acompáñame a la luna". Editado por Diversidad Literaria, se trata de un libro de relatos. El acto se celebrará a partir de las 20.30 horas.

Día de la ciencia en la "Facendera Zurrona" de Llorío, Laviana

La localidad de Llorío, en Laviana, celebra su semana cultural "Facendera Zurrona". Hoy es el día de la ciencia, con talleres infantiles desde las 16.30. A las 19.00 habrá un coloquio en el que participará David Hevia, investigador en el IUOPA.

Exposición "Arte asturiano contra el genocidio palestino", en Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena alberga hasta el 26 de septiembre la muestra "Arte asturiano contra el genocidio palestino", con obras de una treintena de artistas. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, puede visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que alberga. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (en el primer pase) a 17.00 horas (en el último pase).

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.