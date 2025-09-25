Claudia Cardinale, la joya que brilló con cineastas de muchos quilates

Jill McBain es una viuda de pasado turbulento. Él es "Armónica" un pistolero vengador de memoria turbia. Ella le pregunta desde la tristeza: "¿Volverás algún día?" Él ni se inmuta antes de cruzar la puerta. "Algún día", responde. Él es Charles Bronson, hierático como siempre. Ella es Claudia Cardinale, expresiva como nunca en unos primeros planos que Sergio Leone estrujaba hasta la última gota de emoción en "Hasta que llegó su hora" (1968). Fue una de sus grandes películas, excesiva en todo: la música de Morricone, el tiempo parsimonioso de Leone, las miradas de una actriz que trabajó con los más grandes y a la que cine no dio las oportunidades que merecía cuando pasaron y pesaron los años.

La muerte de Cardinale a los 87 años, como ocurrió con la del gran Robert Redford hace poco, deja un poco más vacía la vitrina de estrellas cuya belleza poco común ensanchaba la capacidad de la gran pantalla para alumbrar planos hipnóticos. La actriz italiana cayó de pie en los platós: dos genios como Visconti y Fellini aprovecharon su fotogenia asombrosa y su valentía para no amilanarse aunque delante tuviera a todo un Burt Lancaster, a un Alain Delon robaplanos o a un Marcello Mastroianni inmenso.

Los años 60 llenaron su joyero de obras maestras ("La chica de la maleta", de Valerio Zurlini; "El Gatopardo", con la inolvidable escena del baile; "Rocco y sus hermanos" y "8 y medio", la musa de todas las musas. En 1968 se enfrentó a uno de sus papeles más exigentes en el superwestern "Hasta que llegó su hora" con el barroquismo de Leone llevado al paroxismo y con un reparto estelar (Henry Fonda, Bronson, Jason Robards).

Cardinale aguantó el tipo entre tanto tipo duro y construyó un personaje de mujer maltrecha que no acepta la rendición a ningún precio, y capaz (¡aún!) de sentir algo especial por un hombre amartillado y alérgico a lo sentimental. Hollywood llamó a su puerta pero a Cardinale no le atraía dejar Europa y sus escasos conocimientos del inglés jugaron en su contra.

Aún así, tuvo oportunidades para brillar con la superproducción "El fabuloso mundo del circo (1964), con un Wayne desubicado y una Rita Hayworth en declive, y Blake Edwards aprovechó su lado más ligero en "La pantera rosa", nada menos que con David Niven y Peter Sellers. En "Los profesionales", un western crepuscular en la línea de Sam Peckinpah, pero menos amargo, Richard Brooks la enfrentó a dos miuras sagrados como Lee Marvin y Burt Lancaster, y salió airosa entre tanto polvo y tanto balazo. Aún no le había llegado su hora con Leone. Con Rock Hudson hizo "Misión secreta" (1965) –repetirían en la epidérmica "Guapa, ardiente y peligrosa"– y "Mando perdido (1966) la reunió con Anthony Quinn y Delon. "No hagan olas" fue un nuevo intento de aprovechar su vis cómica, secundada por Tony Curtis. Le dio tiempo, entre rodaje y rodaje, a cerrarle la puerta en las narices al mismísimo Marlon Brando, aunque ella siempre bromeó a brando pasado que quizá fue un error darle calabazas...

Papeles secundarios, en cualquier caso, que no ofrecían a Cardinale los desafíos que encontraba en el cine europeo. Y es que por muchos dólares y fama que le ofrecieran en Hollywood nada podía compararse con lo que le ofrecían títulos como "Sandra", de Visconti.

El fulgor de Cardinale, nacida en Túnez en 1938, de padres sicilianos, se fue reduciendo en los años 70 y 80. La miniserie "Jesús de Nazaret" (1977) aprovechó su carisma casi sobrenatural, pero fue en proyectos tan enloquecidos como "Fitzcarraldo" (1982) de Werner Herzog, donde lució sus cualidades interpretativas más maduras. En 1971 alguien tuvo la idea de unirla a Brigitte Bardot en "Las petroleras" (1971), una comedia ambientada en el Oeste bastante endeble que basaba todo su tirón comercial en ese duelo entre dos sex symbols del cine europeo, con la diferencia de que Cardinale era, además, una buena actriz.

Los tiempos fueron cambiando. Cardinale no volvió a tener a maestros como Visconti o Fellini a los mandos. Papeles menores en series o películas menores (incluida "El artista y la modelo", de Fernando Trueba), nada a la altura del mito. Se casó solo una vez, con el influyente productor Franco Cristaldi, en 1966 y el divorcio una década después perjudicó su carrera. "Con él era prácticamente una empleada, una subordinada a la que le pagaba al mes las cuatro películas que hacía al año". En 1975 inició una relación con el director Pasquale Squitieri, cineasta de fuertes convicciones políticas. Cardinale tuvo dos hijos. Su hijo mayor, Patrizio, fue fruto de una violación que sufrió cuando tenía solo diecisiete años y vivía en Túnez con sus padres. Lo reveló a los 60 años en su autobiografía y su hijo no lo supo hasta que cumplió los 19. "La cosa más bella es que de aquella violencia nació mi maravilloso hijo", contó. Con Squitieri, fallecido en 2017, tuvo a Claudia, nacida el 26 de abril de 1979. Nunca se casaron.

De firmes convicciones políticas. Progresista. Defensora de causas justas. Y feminista, claro. "Los hombres nunca valdrán más que nosotras. Aún no han aprendido a aceptar nuestra emancipación, el derecho a la independencia que hemos conseguido a través de tantas batallas", dijo en una entrevista.