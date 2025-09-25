Cristina Castaño pide ayuda para su compañero de "La que se avecina", enfermo de cáncer: "Volvió a reproducirse y solo hay un doctor que puede operarle"

"La que se avecina" ha marcado a toda una generación. Es una de las series más longuevas, con 18 años en antena. Las frases de muchos de sus personajes son de uso común en la sociedad. Cristina Castaño, una de las actrices más querdias de la ficción, pide ayuda a sus fans para ayudar a un compañero de reparto, Jimmy Shaw, que interpretaba a "Marhew".

La actriz abandonó la serie hace unos años, pero sigue manteniendo contacto con muchos compañeros, que considera amigos. Es el caso de Jimmy, que recuerda con cariño. "Nos conocimos hace años en La que se avecina y nunca olvidaremos el ataque de risa que nos dio rodando la escena del “puré de verduro”, explica. Hoy su compañero necesita ayuda.

Castaño explica que Jimmy padece un cáncer de pancreas que remitió en "un momento dado". Sin embargo, "volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados". La actriz explica que su familia y amigos tienen todas las esperanzas puestas en un doctor de Lisboa "que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy". La intervención no la cubre ni el seguro ni la seguridad social, por lo que tratan de recaudar fondos para costearla.

El deseo de Cristina Castaño, que ha sido madre en agosto, es que su amigo "pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír y confiar en que toda esta pesadilla llegue a su fin". Una publicación que ha recibido el apoyo de otros famosos actores de la serie, como Fernando Tejero o Nacho Guerreros.

Han organizado una campaña de crowfunding para conseguir los 100.000 euros que necesita. La cirugía en Lisboa llega después de una larga búsqueda tal como explican en su iniciativa para recaudar fondos. En otoño de 2023, Jimmy se sometió a un intento de cirugía de Whipple en Barcelona.Durante el procedimiento, el cirujano descubrió que la afectación del tumor con una arteria principal hacía que la operación fuera demasiado compleja para completarla con seguridad. Pasó a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, hasta que decidieron buscar nuevas alternativas fuera de España.

Tras meses de búsqueda, contactaron con un cirujano en Nueva York, quien, tras un laborioso proceso, decidió que no podía operar a Jimmy. La siguiente opción es un médico en Lisboa, Portugal, uno de los pocos especialistas en el mundo con la habilidad y la experiencia necesarias para realizar este procedimiento tan complejo.