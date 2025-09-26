Agenda: qué hacer hoy 26 de septiembre en Asturias

Oviedo

Graciano García, "Embajador del Sella"

El periodista y escritor Graciano García, director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, recibe hoy la distinción "Embajador del Sella", durante un acto en el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Leopoldo Calvo Sotelo, 7, en Oviedo), a las 19:30 horas. Intervendrán Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado; Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizativo del Descenso del Sella; José Luis García Martín, escritor; Xuacu Amieva, gaitero y maestro de gaiteros, y Pedro Zuazúa, periodista. La presentación correrá a cargo de Elena Ruiz. En la foto, en primer término, Graciano García, el pasado agosto, con ocasión de su nombramiento como Hijo Adoptivo de Tapia de Casariego.

Jornadas sobre daño cerebral

El Vivarium de Ciencias de la Salud de La Corredoria acoge en Oviedo las X Jornadas Técnicas sobre Daño Cerebral, un evento consolidado que este año cumple una década de compromiso, formación e innovación en torno a esta realidad sanitaria y social. La inscripción es gratuita y se celebrarán desde las 9.30 hasta las 13.30 horas.

Escuela de Salud

Talleres prácticos en los que van a participar los colegios profesionales sanitarios de la ciudad (médicos, enfermeras, farmacéuticos, fisios y dentistas) dirigidos a los viandantes y en los que se realizarán revisiones de bocas, tomas de tensión, pequeños ejercicios para articulaciones… RCP, información para dejar de fumar… contribuyendo a la prevención y a la promoción de la salud por parte del Ayuntamiento. De 16.00 a 20.00 horas en la calle Pelayo.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se puede visitar en la sala de exposiciones SabadellHerrero (C/ Suárez de la Riva, 4). Visitas de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. La muestra cierra los martes.

Homenaje a Tina Turner

La cantante asturiana Mónica Pañeda se pone en la piel de Tina Turner en este homenaje a la cantante américana, "The Best of Tina", que hoy se estrena en la sala Gong a las 21.00 horas (entradas 11 euros) y Mónica Pañeda.

Doble presentación de poesía

La librería Kafka & Co. acoge hoy a las 19.00 horas un duelo poético, con Patricia Suárez y Ana Vega, que acaban de publicar sendos poemarios en BajAmar, "Sorolla fue tu voz" y "Naturaleza interior", respectivamente.

Pintura

Hasta el 29 de septiembre se puede visitar en el centro social de Villa Magdalena la exposición de pintura "Dos mujeres tras los pinceles". La muestra es el resultado de un proceso en el que dos mujeres, que dedicaron su vida laboral a trabajos nada relacionados con la creación artística, Paquita Alija y Maite Alonso, deciden dejar de ser observadoras para ponerse ante el lienzo y ser parte del proceso creativo desarrollando una nueva manera de mirar, plasmándola a través del color y el trazo.

Fotografía

Ágora Fotocine Club presenta en el cibercentro de La Lila de Oviedo la Exposición con una selección de obras de la IV Liga de la Federación Asturiana de Asociaciones Fotográficas. La muestra tendrá lugar del 9 al 26 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, (lunes a viernes) en la sala de exposiciones del edificio municipal y hoy se celebrará la inauguración a las 19.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Noche Blanca

Se desarrollarán múltiples actividades en 21 espacios de la ciudad. Habrá música en directo, instalaciones lumínicas, propuestas audiovisuales, danza, talleres, teatro o exposiciones a partir de las 18.00 horas. Participan las galerías ATM, Aurora Vigil-Escalera, Bea Villamarín, Espacio Líquido, Escondida, LaSalita, Félix, Llamazares, Sala Sola y Ora Labora Studio. También los museos Termas Romanas de Campo Valdés, Casa Natal de Jovellanos, Nicanor Piñole, del Ferrocarril de Asturias, de la Ciudadela de Celestino Solar y Evaristo Valle. Y habrá actividad en el Antiguo Instituto, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Palacio de Revillagigedo y Antigua Rula.

Agropec

Primera jornada de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras_(Agropec), que se prolongará hasta el domingo. El horario es de 11.00 a 20.00 horas y habrá distintas actividades.

Teatro de la Laboral

A las 20.30 horas tendrá lugar el espectáculo "Lago Comedy Club", de Miguel Lago.

Fiestas en Pumarín

Primer día de las fiestas de San Miguel en Pumarín. A las 19.00 horas, pregón. A las 20.00 horas, actuará la Banda de Gaites "Villa de Xixón" y a las 20.30 horas, turno de Tere Rojo y Charly Blanco. A las 23.00 horas, verbena con la orquesta "Dominó" y DJ.

Fiestas en Castiello de Bernueces

Primera jornada festiva en Castiello de Bernueces por San Miguel. A las 20.30 horas, exposición de imágenes del concurso de fotografía impulsado por la Plataforma de Bernueces. A las 21.00 horas, sardinada y a las 23.30 horas, baile del sombrero.

Colegiata de San Juan Bautista

A las 18.00 horas comenzará la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Oviedo.

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 19.00 horas, se proyectará, en el centro municipal integrado de El Llano, "La leyenda de Paul y Paula", en una actividad organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

A las 19.30 horas empezará el "Lanna Festival". Además, hasta el 27 de septiembre se puede disfrutar de la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, la poeta Ana Ibis Sánchez presentará el poemario "Eso". Le acompañarán la directiva del Ateneo Jovellanos Cristina Álvarez de Cienfuegos y el cantautor Martín Marín.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, habrá un festival con la Coral Mar de Niebla como grupo invitado.

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". Estará hasta el 29 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre se podrá visitar la muestra "Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla".

Encuentro Coral de Habaneras

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, se celebrará la primera jornada del XVI Encuentro Coral Nacional de Habaneras y Canción Marinera de Gijón, organizado por la Agrupación Coral de Porceyo. Actuarán la Agrupación Puertochico, de Santander;_Rondalla de Cedeira, de A Coruña; y el Orfeón de Torrevieja, de Alicante.

Fundación Alvargonzález

Último día para visitar la muestra "Jaulas", de Carmen Montes. Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

El Café de Macondo

Se podrá ver hasta finales de septiembre la exposición "Gijón, cara al mar", de la pintora Maryan del Portal Álvarez.

CMI El Coto

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "Pintar es mi forma de asombrarme", de Emilio Carabajal.

CMI La Arena

Hasta el 29 de septiembre se podrá visitar la exposición "El artista y su modelo - interpretaciones de obras famosas", de Wolfram Alschner. A las 18.00 horas, habrá visitas guiadas.

Biblioteca de Contrueces

Último día para visitar la muestra "Sidra".

Biblioteca de Roces

Último día para visitar la exposición "Cantos de amor por la Tierrina".

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Evaristo Valle

A las 19.00 horas se inaugurará la exposición "Circum", de Juan Antón. "Bamboo Planet", de Laurent Martin, podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Festival Fifty-Fifty

El festival arranca a a las 16:15 y 17:30 horas con el taller musical ‘El piano hoy’, impartido por Yamaha España. El plato fuerte será a las 20 horas con la actuación de Alberto San Juan, que realizará en el Palacio Valdés el espectáculo "Lorca en Nueva York". A las 22.30 horas será el concierto, en la Factoría Cultural, de Matteo Paggi & The Giraffes.

Jornadas "El azabache y el Camino"

La cultura azabachera de Asturias y su proyección internacional a través de la Ruta Jacobea es la temática de las jornadas "El azabache y el Camino", que tienen como eje central una exposición en el Palacio de Valdecarzana, complementada con un conjunto de actividades que van desde conferencias a visitas culturales, demostraciones y dramatizaciones en la calle. A las 17.30 horas arrancará la conferencia "La artesanía del azabache y el azabache en América" a cargo de Valentín Monte.

Cátedra de Cine de Avilés: "El Fantaterror Español"

Segunda de las cuatro sesiones previstas de este ciclo enmarcado en la II Edición del Curso de Formación de Públicos. Tras el éxito de la anterior edición, dedicada al Expresionismo Alemán, la Cátedra repite formato y, durante cuatro sesiones, desgranará el contexto, las características y el legado del Fantaterror, una de las aportaciones más personales de España a la historia del cine. La actividad arrancará a las 16 horas.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposiciones "DiversAvilés"

Hasta el 30 de septiembre, en la Factoría Cultural, se podrán visitar las exposiciones "Retratando Asturias" y "Güela". La primera muestra trata sobre los ganadores del I_Certamen de pintura, dibujo y fotografía dirigido a "Artistas con diversidad funcional", centros y asociaciones relacionadas con la promoción y atención de estos. En cuanto a la segunda, la fotógrafa Marta López viaja a través de imágenes de la infancia, para realizar un homenaje a su abuela pero también a la memoria misma, efímera, parcial, pero siempre viva en los lugares y en quienes los habitan. Ambas exposiciones pueden visitarse de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Comienzan las fiestas de Los Mártieres en Mieres

Comienzan hoy las fiestas de Los Mártires de Valdecuna, en Mieres. Lo hacen a las 19.00 con la música del pasacalles del grupo folklóricio "L’Artusu". A las 20.30, en la carpa, será el pregón a cargo de la exconcejala y vecina de la zona Rocío Antela. A las 22.30, el primer baile con el "Dúo Reflejos" y el grupo "Tekila".

Carrera contra el cáncer en Llorío, Laviana

La localidad de Llorío, en Laviana, celebra su semana cultural "Facendera Zurrona". Hoy es el día de la gran carrera contra el cáncer, las inscripciones están abiertas hasta poco antes de su inicio, a las 19.00. Son 3,8 kilómetros muy asequibles, el donativo es de 10 euros.

Juegos infantiles en Santullano

Mieres será escenario hoy de una nueva actividad del programa de ocio "Juegos infantiles ¡Y marchando!", organizado por el Ayuntamiento de Mieres para niños y adolescentes de entre 5 y 16 años. Será de 17.00 a 19.00 horas en la cancha deportiva de Santullano. .

Cine infantil en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama incia hoy una nueva edición del ciclo de cine infantil "RapaCines". Desde las 17.30 podrá verse, de forma gratuita, la película "Lilo y Stich".

Empiezan las fiestas de Los Piescos, en Barredos, Laviana

Barredos, en Laviana, celebra sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el "prau" de Los Mártires. Hoy, para ir abriendo boca, a las 19.00 habrá cartones locos (hasta las 21.00). A esa hora comienza la música, con Astur DJ.

Teatro asturiano en Laviana

La Casa de Cultura de Pola de Laviana acoge hoy, a as 19.30, la representación de la obra "La consulta de los llíos", un texto de José Ramón Oliva que lleva a escena el grupo La Puente Arriba.

Último día de la muestra "Cartas exiliadas", en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga hasta hoy día 26 la exposición "Cartas exiliadas. El legado de la palabra escrita, 1939-1975", que recoge fragmentos de 648 cartas escritas por asturianos exiliados durante el franquismo. Se trata de un proyecto de la Fundación José Barreiro.

Concluye la muestra fotográfica de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge hasta hoy, viernes 26 de septiembre, la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta.

Exposición "Arte asturiano contra el genocidio palestino", en Lena

La Casa de Cultura de Pola de Lena alberga hasta el 26 de septiembre la muestra "Arte asturiano contra el genocidio palestino", con obras de una treintena de artistas. El horario de visita es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

"Perro Blanco Blues", concierto en Pola de Lena

El local de La Trucha Azul en Pola de Lena acoge esta tarde, desde las 20.30 horas, el concierto de "Perro Blanco Blues", un espectáculo titulado "Entropía".

Centro

Teatro costumbrista en Lugones

El grupo de teatro "San Félix", de Valdesoto, representa hoy la obra costumbrista "La Fonda"", en el Centro Polivalente de Lugones, a partir de las 19:30 horas. El precio de la entrada es de 4 euros. Para quienes no hayan adquirido sus entradas mediante compra anticipada, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio de la función.

Exposición de cerámica en Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición de cerámica "Mujeres con rollos", con obras realizadas por las alumnas de Taller Alfar, que dirige Esperanza Medina.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Coloquio sobre cine en Porrúa

El Museo del Oriente de Asturias (MOA), en Porrúa (Llanes), acogerá hoy, desde las 19:00 horas, el encuentro titulado "El Oriente de Asturias: un escenario de película. Intervendrán Sergio Balbuena, programador cultural de festivales de cine; Celia Cervero, cineasta, y Francisco Alonso Llano, en representación del equipo de Puertas Film Fest de Cabrales.

Exposición "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Occidente

Exposición en Cangas del Narcea

Encarnación Rodríguez Boto expone una muestra de dibujos y pinturas en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea, hasta el próximo día 30 de septiembre.

Museo del Vino de Cangas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.