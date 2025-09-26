El impresionante poblado navideño, con 50 casetas y al estilo de Alemania o Austria, que estrenará en noviembre esta ciudad del Norte de España (y no es Vigo)

Podría parecer Núremberg (Alemania), Viena (Austria) o Budapest (Hungría), pero no, es España. Una ciudad del Norte del país (y no es Vigo) estrenará el próximo mes de noviembre un espectacular mercadillo navideño. Se trata de La Coruña, y más concretamente de la céntrica plaza de María Pita, donde se instalará un poblado al "estilo centroeuropeo", con al menos cincuenta casetas de madera y piedra, y puestos puestos de productos navideños, negocios de hostelería y actividades.

Cuándo abrirá

Este gran mercadillo, que competirá este año con Vigo, la ciudad de las luces navideñas, le costará a La Coruña casi 15.000 euros (14.666 euros para ser exactos). El poblado al estilo europeo abrirá el 28 de noviembre y se podrá visitar hasta el 2 de enero. Los horarios de apertura serán de 17.00 a 22.00 horas entre el lunes y el jueves, de 11.00 a 15.00 y 17.00 a 23.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivso y de 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 horas los domingos y festivos.

Así se distribuirá

El mercado tendrá una entrada principal con "iluminación típica de Navidad", una zona de casetas de artesanía y venta de productos típicos de estas fiestas, y un área de restauración, con "estructuras que favorezcan el consumo en días de lluvia", así como mesas y sillas. El mercado, que dispondrá de música ambiental navideña, reservará como mínimo el 2% de los puestos de venta a entidades sociales de La Coruña.

Seis zonas

En total, el mercado navideño de María Pita estará dividida en seis zonas. La de repostería, dulces de Navidad y bebidas calientes; la zona de productos navideños para hogar; la zona de productos de decoración de Navidad; la zona de elaboración artesana, como joyería, madera, juguetes artesanales, cuero, etc; la zona de regalos habituales navideños; y por último, la zona de hostelería.

Talleres infantiles

Además de los puestos de venta, el organizador del mercado, que acaba de salir a licitación, ofrece un área infantil para talleres y espectáculos de magia o cuentacuentos para los más pequeños. Todos los días de apertura habrá al menos un taller infantil o una animación. Los sábados, además, habrá pasacalles con personales como elfos y hadas.