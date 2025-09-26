El Parador de Sigüenza: un castillo del siglo XII donde la historia y las leyendas siguen vivas

Viajar a Sigüenza es como abrir un libro de historia lleno de misterios, fantasmas y belleza medieval. En el corazón de esta ciudad, considerada una de las más bonitas de España, se alza el Parador de Sigüenza, un castillo que enamora por fuera y sorprende aún más por dentro.

Un castillo con siglos de secretos

El edificio que hoy acoge a viajeros de todo el mundo comenzó como alcazaba árabe en el siglo VIII y, más tarde, en el XII, se transformó en el imponente castillo que conocemos. Durante siglos fue residencia de obispos seguntinos y sede episcopal hasta que, tras ser restaurado, abrió sus puertas como Parador en 1972.

Nada más cruzar su majestuosa fachada, el visitante se topa con un patio empedrado abierto al público, una capilla románica del siglo XIII y un comedor abovedado que transporta directamente a la Edad Media. Sus habitaciones, decoradas con mimo, ofrecen todo tipo de comodidades… aunque algunos huéspedes aseguran haber compartido noche con espíritus.

Doña Blanca, la reina que llora entre muros

La leyenda más célebre es la de doña Blanca de Borbón, casada con Pedro I el Cruel y encerrada en el castillo apenas tres días después de la boda, para dejar paso a María de Padilla, la amante del rey. Pasó allí cuatro años prisionera antes de morir en extrañas circunstancias. Su fantasma, dicen, recorre los pasillos entre sollozos y cadenas, buscando la paz que nunca tuvo en vida.

El Doncel, entre las armas y los libros

No menos conocida es la historia de Martín Vázquez de Arce, el Doncel de Sigüenza, cuya estatua en la catedral es emblema de la ciudad. Prometió a Isabel la Católica luchar en Granada y allí encontró la muerte, no sin antes pedir a su padre que su hermano cambiara las armas por los libros. Su figura, esculpida con un libro entre las manos, recuerda a todos que la sabiduría puede ser tan poderosa como la espada.

Un viaje al pasado con sabor de leyenda

Sigüenza no es solo historia: es mezcla de culturas árabes, visigodas, romanas y medievales. Pasear por sus calles y descansar en este castillo convertido en parador es vivir la magia de un lugar donde las piedras hablan y las leyendas siguen latiendo. Un plan perfecto para el otoño más romántico y misterioso.