Los restos del huracán "Gabrielle" llegan a España: la Aemet alerta de "rachas muy fuertes de viento y lluvia"

Los restos del huracán tropical "Grabielle" se aproximan a España. Pero que no cunda el pánico. El exciclón (ahora es una borrasca fuerte) llegará a la Península "debilitado", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque generará rachas muy fuertes de viento y lluvias en su viaje por el país. En concreto, en el oeste y sur peninsular.

Será exactamente el domingo cuando la borrasca exGabrielle (así se le ha llamado) toque la costa oeste. Aunque "la trayectoria y la intensidad final aún presentan incertidumbre", se esperan lluvias "significativas" en Extremadura y Andalucía Occidental, que se podrían extender a otras zonas de la península. En los días posteriores, el pronóstico sigue siendo incierto, pero todo apunta a un aumento de la inestabilidad en el Mediterráneo peninsular y Baleares, con chubascos localmente intensos, según ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Aemet.

ExGabrielle provocará altibajos en las temperaturas, pero a partir del lunes los termómetros podrían volver a subir de forma destacada, especialmente en el oeste, donde se prevén superar los 34 grados en algunos puntos.

¿Cómo afectará a Asturias?

El exhuracán traerá más nubosidad y algunas lluvias. El Principado seguirá bajo los efectos del veranillo de San Miguel, con temperaturas moderadamente altas. Así, por ejemplo, este sábado se espera que el mercurio supere los 24 años en el Suroccidente. En el resto de la región se superarán los 20 grados. Sin embargo, y debido a la influencia de esta borrasca, no se descartan lluvias para el fin de semana y el lunes.

El pronóstico por días

Durante el sábado se "aproximará" la borrasca exGabrielle, y comenzará a dejar lluvias en Galicia, acompañadas en algunos puntos de tormentas y rachas de viento fuertes en el litoral gallego, mientras que en el resto de la Península aún no se esperan precipitaciones, pero sí un aumento progresivo de la nubosidad.

Las temperaturas subirán, especialmente en el norte, por la llegada de vientos del sur, con valores por encima de 25 grados en el Cantábrico y entre 32 y 34 grados en el Valle del Guadalquivir y en el interior de las regiones mediterráneas.

El domingo está previsto que exGabrielle alcance el oeste peninsular y aunque su trayectoria y efectos todavía presentan cierta incertidumbre, se espera que llegue bastante debilitado respecto a su fase tropical. Aún así, habrá lluvias generalizadas, especialmente intensas en Extremadura y Andalucía Occidental, donde podrían acumularse cantidades significativas. También lloverá con probabilidad en las comunidades cantábricas, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, donde los chubascos podrían ir acompañados de tormenta. Además, se esperan rachas de viento muy fuertes en zonas del oeste peninsular.

Veroño, pero no en todas las comunidades

El lunes aumenta notablemente la incertidumbre en la previsión, aunque "el escenario más probable" apunta a un tiempo inestable en el Cantábrico, el tercio oriental peninsular, Baleares y el sur de Andalucía, con chubascos tormentosos localmente intensos. Las temperaturas tenderían a subir de forma notable en el suroeste (donde podrían superarse los 32-34 grados) y a bajar en el área mediterránea.

Para el martes se espera el "veranillo de San Miguel" en buena parte del oeste peninsular: en el Valle del Guadalquivir, Extremadura y Galicia sur, los termómetros podrían volver a superar los 32-34 grados con ambiente muy cálido para estas fechas.

En contraste, el área mediterránea seguirá con un tiempo más inestable, con posibilidad de chubascos localmente intensos y temperaturas más suaves, ha finalizado el portavoz.