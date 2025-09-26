Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 26 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 26 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 4, 17, 25, 28 y 44 y las estrellas 5 y 11.
El código del Millón ha sido el TGX72405.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Lágrimas, duelo y cariño por el menor que falleció tras un accidente en Guadalajara
- Benjamín Noval brilla en su estreno mundialista en la contrarreloj júnior: segundo mejor clasificado entre los ciclistas de primer año
- Salas se prepara para su undécima Feria Medieval, que llega con un apretadísimo programa
- Fabada y el queso más caro del mundo: esto es lo que comieron las directivas del Oviedo y del Barça (juntos) antes del partido en el Tartiere
- Souad Dahiri cambió Marruecos por Salas y se ha convertido en una experta agricultora: 'Soy feliz trabajando la tierra
- Los vecinos de Ondes, en Belmonte, asustados por un enorme oso que merodea por el pueblo: 'Tenemos miedo
- EN DIRECTO: Sigue el ambientazo y el partido entre Real Oviedo y Barcelona
- Una larga espera, locura desatada, lágrimas y una felicitación muy especial: así fue la llegada del Barcelona a Asturias