Agenda: qué hacer hoy 27 de septiembre en Asturias

Oviedo

Mercado de La Corredoria

A las nueve de la mañana abrirá al público el mercadillo del barrio, una cita que se celebrará semanalmente y contará con 74 puestos de venta ambulante con todo tipo de productos. El mercadillo funcionará hasta las tres de la tarde. Para dinamizar la inauguración, el público podrá disfrutar de la música de la Real Banda de Gaitas de Oviedo y de la agrupación folclórica A Media Legua, que ofrecerá bailes regionales dentro del programa Folclore en la Calle. La música y el baile se acompañarán con el reparto de sidra y bollos preñaos entre los asistentes a partir de la una de la tarde. Para los más pequeños habrá un amplio programa de talleres y actividades relacionadas con el mercado.

Concierto

Los jardines de los Reyes Caudillos, junto a la Catedral de Oviedo, acogerá la interpretación del poema sinfónico "13 Reyes", compuesto por Yónatan Sánchez Santianes y dirigido por su hermano, Iñaki Sánchez Santianes.La Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres y la Banda de Gaitas La Laguna del Torollu serán las encargadas de dar vida a esta obra, que narra la historia de los monarcas asturianos, desde Pelayo hasta Ordoño I. El concierto es gratuito y de entrada libre hasta completar aforo. Será a las 19.30 horas.

Teatro

"Macabro" es una obra de teatro que te sumerge en una angustiosa sesión entre Tiago, un paciente esquizofrénico atormentado por espíritus oscuros, y el enigmático doctor Max, su psiquiatra. Ambos acuerdan celebrar una sesión terapéutica en un teatro abandonado propiedad de la familia de Tiago. La representación de este título tendrá lugar a las 20.00 horas en el teatro Filarmónica.

Folclore en la calle

El Grupu de Baile Tradicional de Fitoria realizará, a las 11.30 horas, una actuación por las siguientes calles del Oviedo Antiguo y el centro: plaza de la Escandalera, San Francisco, Porlier, plaza de la Catedral, Rúa, Cimadevill, plaza del Ayuntamiento y plaza del Fontán.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Agropec

Segunda jornada de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec), que se prolongará hasta el domingo en el recinto ferial Luis Adaro. El horario es de 11.00 a 20.00 horas y habrá distintas actividades.

Fiestas en Pumarín

Segundo día de las fiestas de San Miguel en Pumarín. A las 13.00, sesión vermú y actuación de "Pepo K-Libre". A las 17.00 horas, entrega del bollo y la botella de sidra a los socios y Coro Rociero. A las 19.00 horas, juegos infantiles y a las 23.00 horas, verbena con el "Grupo Beatriz" y DJ.

Fiestas en Castiello de Bernueces

Segunda jornada festiva en Castiello de Bernueces por San Miguel. A las 18.30 horas, romería infantil y a las 20.00 horas, concurso de postres y tortilla. A las 21.30 horas, cena campestre y entrega de premios y a las 23.00 horas, actuación del "Grupo Apelo".

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Se celebrará el "Lanna Festival" a partir de las 19.00 horas, en su segunda jornada. Además, último día para visitar la exposición "Máquinas digitales. Tecnología, industria y sociedad". Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Encuentro Coral de Habaneras

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, se celebrará la tercera jornada del XVI Encuentro Coral Nacional de Habaneras y Canción Marinera de Gijón, organizado por la Agrupación Coral de Porceyo. Actuarán el Coro Ribadedeva, el Coro infantil Arsis Divertimento y la Agrupación Coral de Porceyo.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se desarrollará el taller para adultos "Relajación en la naturaleza". Requiere inscripción y se enmarca en la programación "Otoño en el Botánico".

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". Estará hasta el 29 de septiembre. Hasta el 28 de septiembre se podrá visitar la muestra "Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla".

Sala Albéniz

A las 21.00 horas, Andrés Balado ofrecerá el concierto "Back to Glory Days", con tributo a Bruce Springsteen. La apertura de puertas es a las 20.00 horas.

Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva

A las 11.00 horas, habrá un taller ambiental de estampación orgánica. Las plazas son limitadas.

Palacio de Revillagigedo

Se puede visitar, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La Caja de Músicos

A las 21.30 horas, concierto de homenaje a César "On the run".

Meidinerz Jazz Club

A las 22.30 horas, concierto de "Drumless Trío", con Abe Rábade, Marcos Pin y Pablo Patiño.

Librería La Revoltosa

A las 19.30 horas, encuentro literario entre Uxue Alberdi y Paco Álvarez.

Librería De Bolsillo

A las 19.00 horas, se presentará el libro "Nadie lo sabe", de Sonia Camacho.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto del dúo "Nueva Onda".

El Café de Macondo

Se podrá ver hasta finales de septiembre la exposición "Gijón, cara al mar", de la pintora Maryan del Portal Álvarez.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar la muestra "Circum", de Juan Antón. "Bamboo Planet", de Laurent Martin, podrá visitarse hasta el 28 de septiembre. Hoy, visita guiada a las 18.00 horas. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 30 de septiembre se podrá ver la muestra "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890 - 1975". Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Avilés y comarca

Festival Fifty-Fifty

El festival arranca a a las 12:00 y 13:00 horas con un concierto infantil "El fantasma Disklavier" en el conservatorio Julián Orbón. El programa continuará a a las 13.00 horas con un pasacalles a cargo de "Patrulla Dixie" por el casco antiguo y una actuación callejera para dar una relectura musical a clásicos del pop nacional en la calle Palacio Valdés. A las 17.00 horas. está previsto el recital poético "La música de las lenguas" en la sala escénica de la Factoría Cultural. A las 18.00 horas. Marina Lledó dará una masterclass en el conservatorio y a las 18.30, está previsto un concierto de Gipsy Joe Hot Club en la plaza de Álvarez Acebal. Ya a las 20.00 horas, Ray Gelato & Enric Peidro Nonet actuarán en el auditorio de la Casa de Cultura. Y para cerrar el programa, a las 22.30 horas, concierto de Daahoud Salim Quintet en la sala escénica de la Factoría Cultural.

Placa en recuerdo de Bernardo Guardado

El colectivo "Jueves verso" colocará hoy al mediodía una placa en homenaje al poeta Bernardo Guardado Rodríguez en el cementerio de La Carriona. Posteriormente, a las 13.30 horas, habrá una lectura de poemas en el local Te verso la boca.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposiciones "DiversAvilés"

Hasta el 30 de septiembre, en la Factoría Cultural, se podrán visitar las exposiciones "Retratando Asturias" y "Güela". La primera muestra trata sobre los ganadores del I_Certamen de pintura, dibujo y fotografía dirigido a "Artistas con diversidad funcional", centros y asociaciones relacionadas con la promoción y atención de estos. En cuanto a la segunda, la fotógrafa Marta López viaja a través de imágenes de la infancia, para realizar un homenaje a su abuela pero también a la memoria misma, efímera, parcial, pero siempre viva en los lugares y en quienes los habitan. Ambas exposiciones pueden visitarse de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Gran romería de los Mártires de Cuna

Mieres celebra hoy su gran romería de los Mártires de Cuna en el entorno del santuario dedicado a San Cosme y San Damián, situado en Insierto. A las 7:00 horas se celebrará ya la primera misa para los fieles. Habrá eucaristía cada hora. A mediodía será la misa mayor, tras la cual tendrá lugar la procesión y la tradicional puya’l ramu. A las 13.00, actuación "L’Artusu" y de la banda "Villa de Mieres" en el prau. Por la tarde habrá música la carpa de Insierto habrá música desde las 17.00, con "Caramelo Show"; Tatoo" y DJ Masid. En la foto superior, ambiente durante una edición anterior."Atra bilis", teatro en Langreo

El teatro José León Delestal de Langreo acoge hoy, desde las 20.15, la representación de la obra "Atra bilis", que llevan a escena los grupos Sótano B, La Estampa Teatro e Hilo Producciones. Dirigida por Sandro Cordero con un texto de Laia Ripoll, se trata de una obra sobre cuatro ancianas que se reúnen en el velatorio del esposo de una de ellas. La entrada vale 10 euros.

Fiestas de Los Piescos, en Barredos, Laviana

Barredos, en Laviana, celebra sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el prau de Los Mártires. Hoy, precisamente en el prau, se celebra desde las 12.00 la carrera de cintas. A continuación, habrá un gran asado, previa compra de vales. Ya por la tarde, en el casco urbano de Barredos, a las 19.00 hay cartones locos, de 21.00 a 23.00 baile con el "Dúo Marimar" y desde las 23.00, más música con Astur DJ.

Fiestas en Zurea, Lena, con la orquesta "Tekila"

El pueblo de Zurea, en Lena, celebra sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario. Hoy a las 16.30 habrá carrera de cintas a caballo, y desde las 18.00 "tardeo" con la música de DJ David. A las 23.00 será el baile, con el grupo "Ideas", la orquesta "Tekila" y Jairo Ortal DJ.

Fiestas de Ballarte en El Barru,Campo de Caso

Hoy se celebra el día grande de las fiestas de Ballarte, en El Barru, Campo de Caso. A las 12.00 hay sesión vermú y puya’l ramu. A las 15.00, comida popular con un asado y a las 18.00, juegos infantiles y bingo. Ya por la noche, a las 23.00, será la verbena, que contará con "Marlene Acordeonista" y DJ Pana.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

"Recreación peregrina" en Grado

Grado acoge hoy la primera "Recreación peregrina", a partir de las once de la mañana, con un programa que se inicia en el centro de la villa y concluye en El Fresno. Hasta el popular santuario se subirá andando, acompañados todos los participantes de recreaciones de época y personajes vestidos al detalle. Los actos se iniciarán a las diez de la mañana en la plaza General Ponte, donde se hará el "Llamamiento al caminante" para iniciar la subida a pie al santuario de El Fresno. Por el camino habrá representaciones. A las once horas está previsto el "Entremés de la venta", de Quevedo, en la Venta del Cuervo. A las 11.30 horas está previsto el "Mercadón peregrino" en el entorno del santuario, donde a las 12.30 horas tendrá lugar la "Ceremonia del zurrón y bordón". A las 13.00 horas se celebrará la actuación musical "Picarós" y a las 14.00 horas se celebrará la comida, con recreación de "Sopa boba y olla podrida".

Fiestas de los Santos Mártires en Villaviciosa

Las fiestas de los Santos Mártires en Rales, en Villaviciosa, incluyen hoy, a las 11.00 horas, un pasacalles a cargo del grupo folclórico "Les Xanines de Quintes", seguido de la misa solemne en la ermita, a las 12.30 horas, que estará cantada por el Coro Valdediós. Tras la tradicional puya’l ramu, habrá comida campestre, con mesas disponibles para quienes quieran llevar su propia comida. La tarde será para los más pequeños, con juegos infantiles y chocolatada a las 18.00 horas, y también para la cultura local, con la presentación del libro "Toponimia de la Parroquia de Rales" a la misma hora. A las 19.00 horas llegará la actuación de Arancha Miñán, antes del concurso de tortillas de patata. Las fiestas de los Mártires también tiene su tradición en Coro, Villaviciosa, donde hoy, a partir de las 14.30 horas, habrá parrillada, concurso de postres caseros, juegos infantiles y tiro de cuerda. Ya por la noche se repartirá chocolate para todos los asistentes.

Vehículos clásicos en Grases (Villaviciosa)

En Grases, las fiestas de Nuestra Señora del Rosario continúan hoy con una concentración de vehículos clásicos a las 12.00 horas. A las 16.00 horas será el turno de los juegos infantiles, y a las 19.00 horas se celebrará el XXI Concurso de Tortillas. Por la noche, fuegos artificiales y la verbena con "La Década Prodigiosa" y DJ RVS.

Certamen de la huerta en Quintes En Quintes se celebra la XXXIX Exposición Comarcal de Huerta y Planta, que se abre hoy, de 17.00 a 20.00 horas, con la inauguración oficial y actividades para niños.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Teatro en Ardisana (Llanes)

A las 19:00 horas, en las Escuelas de Ardisana, representación de la obra teatral "Indianápolis: Historia d'Emigración", a cargo de Ana Morán y David Varela. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo.

Fiestas en Purón (Llanes)

La localidad llanisca de Purón celebra sus fiestas de San Miguel con procesión del "ramu", misa, sesión vermú amenizada por Miguel Cosío y sus Mariachis, paella popular y actuación del grupo Pandereteres de Ruente, entre otros actos.

Exposición "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Occidente

Museo del Vino de Cangas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.