Altea, la joya del Mediterráneo donde los arroces saben mejor que en ningún otro lugar

Enclavada en la Costa Blanca y con la cúpula azul más famosa del Mediterráneo, Altea no solo enamora por su belleza, también por su cocina, donde los arroces se convierten en un auténtico arte.

Un pueblo con alma marinera

Caminar por El Fornet, el casco antiguo de Altea, es como retroceder en el tiempo: calles empedradas, balcones repletos de flores y miradores que se abren al mar. El legado marinero todavía late en sus rincones, y lo mejor es que hoy esas calles se llenan de restaurantes, bares de tapas y tabernas que conservan la esencia de la cocina tradicional con el mejor producto fresco de la zona.

El reino del arroz

Altea es tierra de arroces, y aquí se cocinan algunos de los más sabrosos de toda España. Desde el clásico arroz a banda, nacido del ingenio de los pescadores, hasta el arròs amb fessols i polp, con pulpo fresco, o la paella d’aladroc, con boquerones, coliflor y habas. Cada receta es un pedacito de historia, transmitida de generación en generación.

Entre los imprescindibles está el restaurante Tossal Roig, un lugar donde el arroz se prepara bajo la sombra de los pinos y con un mimo que convierte cada bocado en una experiencia.

Mucho más que paella

La gastronomía alteana no se limita al arroz. Sus famosas cocas, ya sean horneadas con verduras, embutidos o rellenas de sofrito, son un básico que compite en popularidad con los pescados frescos de la bahía. Y para los más golosos, nada como probar la Fabiola de Altea, un bizcocho de almendras, coco y vino dulce que es puro Mediterráneo en la boca.

Cultura, vistas y sabor

Altea no es solo un paraíso para los sentidos en la mesa: sus miradores, su Paseo Marítimo, sus galerías de arte y sus calas escondidas la convierten en un destino completo. Pero si hay algo que nadie olvida tras visitarla es el sabor de sus arroces, quizá los más exquisitos de toda la Comunidad Valenciana.