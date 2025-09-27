BIOPARC recibe el premio ‘Ocio con causa’ de la revista Viajar

Convertir una visita en un apoyo a la naturaleza tiene premio. BIOPARC ha sido distinguido por la revista ‘Viajar’ con el galardón ‘Ocio con causa’, un reconocimiento que pone en valor una filosofía única de ocio. En este acuario gijonés, cada experiencia inolvidable va de la mano de un compromiso medioambiental y del respeto por las especies amenazadas.

BIOPARC cuenta en España con tres parques: Valencia, Fuengirola y el Acuario de Gijón. Todos comparten el mismo modelo innovador de “ocio con causa”, pero cada uno se integra de manera especial en su territorio. En el caso de Gijón, el acuario situado en plena playa de Poniente es un referente turístico y educativo en la costa del norte de España, ofreciendo una fascinante propuesta que combina divulgación científica y experiencias inmersivas que sorprenden tanto a pequeños como a mayores.

La revista ‘Viajar’ ha premiado a 15 destinos nacionales e internacionales. En el caso del grupo BIOPARC, destaca la singularidad de su proyecto a la hora de recrear minuciosamente hábitats naturales con el máximo rigor, de forma que los visitantes puedan adentrarse en ecosistemas marinos, de África o de Asia mientras apoyan programas de conservación de especies que están observando.

Espacios inmersivos para comprender cada hábitat

Una de las características más valoradas de BIOPARC es su capacidad de crear entornos inmersivos. Las barreras visuales desaparecen para dar paso a un recorrido que transporta al visitante al corazón de cada hábitat. Esto ayuda al bienestar de cada especie, puesto que se reproduce fielmente su ecosistema de origen. De este modo, el animal puede desarrollar comportamientos naturales: desde la forma de alimentarse hasta sus interacciones sociales. No hay recintos estandarizados, sino espacios diseñados para que puedan trepar, nadar, cazar insectos o relacionarse como lo harían en estado silvestre. Eso reduce el estrés, mejora la salud y refuerza los vínculos sociales de grupo.

En cada rincón, el diseño busca generar una conexión emocional con el visitante que facilita la empatía. Al compartir los animales espacios de forma natural, se recrean paisajes vivos, una inmersión total y una divulgación de forma amena, para que cada experiencia quede grabada como un recuerdo inolvidable en BIOPARC.

Por ejemplo, en BIOPARC Acuario de Gijón, la recreación de ecosistemas marinos permite observar de cerca especies del Cantábrico y de mares tropicales. Aunque la protagonista es la inmensa piscina que permite casi nadar junto a tiburones, rayas o tortugas marinas. El diseño de este gigantesco recinto genera un efecto inmersivo que acerca al público a la riqueza de los océanos y al comportamiento de cada especie.

Una tortuga nada en BIOPARC Acuario de Gijón, donde los visitantes pueden sumergirse en la riqueza de los ecosistemas marinos y conocer especies amenazadas. / BIOPARC

Compromiso con la conservación

El galardón ‘Ocio con causa’ reconoce también el papel activo que BIOPARC desempeña en la protección de especies y hábitats. La colaboración con programas internacionales y la inversión en proyectos in situ son parte de una estrategia que va más allá de sus instalaciones.

Y es que los ingresos de BIOPARC no solo se destinan a la mejora de las instalaciones y experiencias, sino que también se canalizan hacia proyectos de conservación en diferentes países, así como a la Fundación BIOPARC, que colabora con iniciativas de protección de especies en peligro. Además, los parques participan en cerca de 100 programas europeos de preservación de especies amenazadas y apoyan proyectos en los denominados “puntos calientes de biodiversidad” a través de la conservación in situ.

Gracias a esta visión, BIOPARC se ha consolidado como un aliado esencial en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, recordando a cada visitante que disfrutar del ocio puede ser, al mismo tiempo, una forma de generar un impacto positivo en el planeta.