La deriva anticientífica de Trump da alas a los negacionistas y antivacunas españoles: "Es la tormenta perfecta"

Donald Trump lleva años lanzando mensajes incendiarios contra la ciencia, pero lo que antes podía parecer una excentricidad puntual se ha convertido en un arma política cada vez más recurrente y, sobre todo, con un peligroso eco global. En apenas una semana, el presidente de Estados Unidos ha acusado al paracetamol y a las vacunas de estar detrás de una supuesta "epidemia de autismo" y ha vuelto a tachar el cambio climático de "estafa". Sus declaraciones han generado una respuesta unánime de la comunidad científica internacional, que se ha movilizado para desmentirlas de inmediato. Aun así, según alertan los expertos, el verdadero peligro de la deriva anticientífica de Trump no está solo en la falsedad de sus mensajes sino en su capacidad de propagarse. El eco de sus palabras ya ha traspasado fronteras y está reactivando en países como España a colectivos negacionistas, antivacunas y conspiranoicos.

Desde su irrupción en la política, Trump ha enarbolado el discurso de la polémica y de lo "políticamente incorrecto". En la pandemia de covid-19, por ejemplo, defendió tratamientos no testados y hasta llegó a sugerir el uso de inyecciones de lejía para combatir el virus. Pero ahora, tras el inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca, sus posturas sobre cuestiones científicas se han vuelto mucho más incendiarias. "La deriva anticientífica de Trump se explica, en gran parte, porque se ha rodeado de charlatanes, conspiranoicos y referentes del negacionismo como el televisivo Dr. Oz y el antivacunas Robert F. Kennedy Jr., a quien hasta ha puesto a cargo del departamento de Salud. Y asesorado por ellos, está utilizando el miedo y la desinformación para hacer política y convencer a sus votantes de que es el único que les dice la verdad, creando así una realidad paralela extremadamente peligrosa", destaca Luis Alfonso Gámez, portavoz de la plataforma Círculo Escéptico, dedicada desde hace más de veinte años a denunciar la expansión de discursos pseudocientíficos como el de Trump.

"El problema de fondo es que estamos comprando su marco de debate", alerta Pampa García Molina, periodista científica y coordinadora del Science Media Centre España (SMC). La dinámica, explica, es siempre la misma. Cada vez que Trump lanza una afirmación falsa, este tarda apenas unos segundos en difundir una mentira y, en paralelo, expertos y medios de comunicación invierten horas intentar desmentir su discurso. Aunque en ocasiones, es imposible frenar la expansión de ciertos mensajes.

"Más allá de la desproporción que existe entre lanzar una mentira y los recursos que se necesitan para rebatirla, el gran problema es que Trump pone sobre la mesa un debate inexistente, como la relación entre vacunas y autismo, y nos obliga a discutirlo. De esta forma, la mentira gana protagonismo y la agenda informativa gira alrededor de un relato inherentemente falso", afirma García Molina.

Según advierten los expertos, el gran peligro del discurso trumpista es que sustituye la credibilidad de la ciencia por el peso de su opinión personal. En su polémica comparecencia sobre autismo, por ejemplo, Trump defendió que las nuevas directrices sanitarias sobre paracetamol y vacunas se basaba en "lo que él sentía" que era lo correcto.

"El mensaje implícito de Trump es que los expertos no cuidan de la sociedad, que él lo hará. Se trata de una narrativa falsa y peligrosa", apunta García Molina. Esta especialista en comunicación científica denuncia que esta dinámica, a su vez, también mina la credibilidad de las instituciones científicas que dependen de su gobierno como la FDA y la NASA ya que, desde la irrupción de Trump, "muchas de sus directrices dependen más de la opinión del presidente que de las evaluaciones de sus expertos".

El eco negacionista en España

El discurso anticientífico de Trump no solo se queda en Estados Unidos sino que se expande hasta países como España, donde las comunidades ya de por sí predispuestas a la desinformación encuentran ahora un argumento de autoridad para seguir defendiendo sus teorías. "Muchas de estas mentiras llevan muchos años gestándose en foros de internet pero ahora están en boca del presidente de Estados Unidos y eso las está reavivando y amplificando de una forma muy preocupante", señala Emilio Molina, de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP). Según este experto, esta falacia 'ad populum' ha devuelto a la escena discursos conspiranoicos que parecían superados, como la falsa toxicidad de las vacunas hasta el negacionismo del sarampión, a la par que devuelve a la escena a gurús pseudocientíficos que habían pasado a un segundo plano.

La influencia del discurso Trump, además, no se limita al terreno de la opinión. Su cuestionamiento sistemático de los discursos científicos, médicos y hasta medioambientales erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, un fenómeno que en España ya se refleja en grupos negacionistas que bloquean acciones contra el cambio climático. O en personas que rechazan las vacunas infantiles, promueven terapias alternativas sin evidencia científica y hasta boicotean campañas de salud pública para promover dietas más sostenibles. "Cuando la desconfianza hacia la ciencia se instala desde arriba, cala mucho más rápido y puede hacer mucho más daño", advierte Molina, que recuerda cómo la pandemia demostró que las dudas generadas por mensajes políticos ambiguos tuvieron efectos directos en la cobertura vacunal y en la percepción de riesgo de la población.

La suma de todos estos factores es, en palabras de Gámez, "una receta para el apocalipsis idiota". "Trump socava la confianza en vacunas y sistemas de salud pública, bloquea investigaciones clave en cuestiones tan importantes como el cambio climático y allana el terreno para que la próxima pandemia golpee con mayor dureza", afirma el presidente de Círculo Escéptico. En esta misma línea se posiciona Molina, quien afirma que "estamos ante una tormenta perfecta" en la que tenemos "grupos antivacunas envalentonados, líderes políticos que erosionan la confianza en la ciencia y una ciudadanía vulnerable ante una desinformación que llega a esferas cada vez más altas", resume este especialista, quien reclama seguir reforzando todos los mecanismos para hacer frente a estos discursos "anticientíficos y peligrosos".