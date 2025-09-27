El RIDEA dedica un ciclo de conferencias a los árboles más singulares de Asturias

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) ha arrancado esta semana con los ciclos de conferencias programados para el presente curso 2025-2026. El primero es el titulado "Árboles singulares de Asturias", organizado por el propio instituto en colaboración con el Museo del Oriente de Asturias, ubicado en Porrúa, que este año conmemora el 120.º aniversario de la plantación de su singular aguacate, que se tiene por uno de los más grandes de España.

El ciclo se inauguró con la conferencia "El manzano y su singularidad en Asturias", que impartió el pasado lunes Luis Benito García Álvarez, profesor de Historia contemporánea y director de la Cátedra de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo, que fue el principal impulsor de la declaración de la cultura sidrera asturiana como patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Luis Benito García realizó un breve pero excelente recorrido por la historia del manzano y de la sidra en Asturias, con algunas incursiones comparativas con otras zonas sidreras.

Sin duda, lo más atractivo para el público fue la segunda parte de su exposición, que comenzó afirmando que para saber si un producto es identitario no hay más que estudiar cómo este se refleja en la cultura: cómo hablan de él los literatos, cómo lo pintan los pintores, cómo se refleja a lo largo de la historia en general en el patrimonio. Piñole, Palacio Valdés, Tomás García Sampedro, Alfonso Camín, son solo algunos ejemplos de los muchos que citó García para ilustrar su argumentación, todos ellos creadores que dejaron un hueco para la manzana en su obra.

Para finalizar, destacó que la sidra y su cultura no solo van a ayudar a atraer turismo sino que va a ser el producto que va a permitir que nuestro sistema gastronómico siga siendo singular pues será lo que evite su estandarización.

Texos y carbayos

Las dos siguientes conferencias serán "El texu y texos singulares de Asturias", que tendrá como ponente a Tomas Emilio Díaz, catedrático emérito de botánica en la Universidad de Oviedo y miembro de número del RIDEA (martes 14 octubre, 19.00 horas) y la titulada "Carbayos y carbayones en Asturias", que correrá a cargo de Eduardo Fernández Pascual, profesor del área de botánica en la Universidad de Oviedo (lunes 3 de noviembre, 19.00 horas). Ambas se celebrarán en el salón de actos del RIDEA y, como habitualmente, la entrada es libre.