Agenda: qué hacer hoy 28 de septiembre en Asturias

Oviedo

Romería del Cristo

Romería asturiana con la participación de la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", el grupo de baile Nocéu, la asociación de baile y música tradicional La Xordia y la asociación Folclórica La Hedra. La programación comenzará a las doce del mediodía con la misa en la iglesia del Cristo de las Cadenas; a las 12.30 horas, actuación del mago Pelayo; a las 16.30 horas, "Bubble Art"; a las 18.00, holy party, y a las 19.00 horas, "Los buscavidas". Tanto en horario de mañana como de tarde habrá juegos de madera.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Agropec

Última jornada de la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (Agropec) en el recinto ferial Luis Adaro. El horario es de 11.00 a 20.00 horas y habrá distintas actividades.

Fiestas en Pumarín

Último día de las fiestas de San Miguel en Pumarín. A las 13.00, sesión vermú y actuación de Mercedes Ben Salah. A las 18.00 horas, concierto de la Agrupación Artística Gijonesa y a las 22.00 horas, verbena con la orquesta "Pasito Show" y DJ.

Fiestas en Castiello de Bernueces

Última jornada festiva en Castiello de Bernueces por San Miguel. A las 13.30 horas, misa solemne y procesión y a las 14.30 horas, comida infantil con cuidadoras. A las 15.00 horas, corderada a la estaca y, después, sesión tardeo con el grupo "Son del Carmen".

Fiestas en Serín

A las 13.15 horas, por San Miguel, habrá misa y procesión y, después, comida popular.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se celebrará el taller familiar "Un Botánico para los sentidos", enmarcado en la programación de "Otoño en el Botánico".

Antiguo Instituto

Se puede visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu". Estará hasta el 29 de septiembre. Hoy, último día para visitar la muestra "Studiolo. Colección Candela Álvarez Soldevilla".

Palacio de Revillagigedo

Último día para ver la exposición "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858-1992)". Habrá visitas guiadas a las 12.30 horas. El Palacio de Revillagigedo abre de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Librería La Revoltosa

A las 17.00 horas, lectura de capítulos inéditos de David Uclés y, a las 18.30 horas, entrevista con el autor.

El Café de Macondo

Se podrá ver hasta finales de septiembre la exposición "Gijón, cara al mar", de la pintora Maryan del Portal Álvarez.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar la muestra "Circum", de Juan Antón. "Bamboo Planet", de Laurent Martin, podrá visitarse hoy por última vez. Habrá visita guiada a las 12.30 horas. Los horarios del Museo Evaristo Valle durante julio y agosto, de martes a sábado, son de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto del dúo "Nueva Onda".

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 30 de septiembre se podrá ver la muestra "A tus pies. La colección de calzado del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890 - 1975". Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Premios de voleibol

A las 14.00 horas, en el complejo deportivo de Los Canapés, se realizará la entrega de los premios de la Copa Principado de Voleibol Sénior. Asistirá el concejal de Deportes de Avilés, Juan Carlos Guerrero.

Festival Fifty-Fifty

El festival arranca 11.30 horas con la visita guiada poética "Piedra, papel, poemas", con un recorrido literario desde la Oficina de Turismo por los rincones de Avilés con versos y Patrimonio. A las 13.00 horas, en el casco histórico, un pasacalles a cargo de "Swing 4 Asturias" que ofrecerá jazz en movimiento para despedir el festival. A la misma hora, en la Factoría Cultural, Fernando Beltrán, Laura Ramos y Aroa Moreno participarán en el recital poético "Las edades de la poesía", moderado por Imanol Gómez. A las 17.00 horas será el turno del homenaje a Xuan Bello, una de las voces más importantes de la literatura asturiana, en la Casa de la Cultura. Para terminar el festival, a las 19.30 horas en la Factoría Cultural, concierto de clausura con Marina Lledó Quintet y una exhibición de jazz cubano y brasileño. La entrada en taquilla tiene un precio de 15 euros.

Artistas asturianos de la colección Pérez Simón en la Casa de la Cultura

La exposición "Artistas asturianos en la Colección Pérez Simón" se puede visitar hasta el 28 de septiembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Concurso de sidra en Gozón

El parque Zapardel de Luanco acoge este domingo el tercer concurso de sidra casero de Gozón. El evento da comienzo a las 12.00 horas y contará con diferentes premios para los doce primeros clasificados. En esta edición son 34 los participantes y está invitada la Asociación de Sidra Casera de Piloña. Los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico sidracaseradegozon@gmail.com o a través de los teléfonos 626746516 o 669915802.

Festival Luanco Natur

La segunda edición de la feria de fotografía y naturaleza de Luanco echa el cierre hoy con actividades desde primera hora. A las 9.00 horas se celebrará un taller de avistamiento de aves junto a Martín García y el colectivo Mavea en la ensenada de Lloredo, en Zeluán. A las 11.45 horas, Merche Llobera impartirá la conferencia "Dos mundos, una mirada". A las 13.30 horas dará comienzo la clausura de la feria.

Las Cuencas

Fiestas de los Mártires de Cuna

Prosiguen hoy las fiestas de Los Mártires de Valdecuna, en Mieres. A las 17.30 habrá juegos infantiles. A las 19.00 será el festival de canción asturiana, y a las 22.30, la verbena con el "Dúo Sensación" y el "Dúo Reflejos".

Murales dedicados a Úrculo en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo, en la foto) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Fiestas del barrio de La Pomar en Langreo

El barrio de La Pomar, en Langreo, vive sus fiestas. A las 11.30 habrá pintacaras y ginkana infantil, en la zona del aparcamiento. Desde las 12.00, concierto de la Banda de Música y también pasacalles de los "Gaiteros del Carbón". Desde las 12.30 se pone el mercadillo tradicional, y a las 13.30, en la plazoleta, música con Pablo Valdés. Por la tarde, a las 18.00, gran merienda popular con la música de "FL Covers".

Fiestas de Los Piescos, en Barredos, Laviana

Barredos, en Laviana, celebra sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el prau de Los Mártires. Hoy, precisamente en el prau, desde las 12.00, se celebra el día grande. Habrá misa, sesión vermú con la música de "Rumba", paella popular, y por la tarde, juegos tradicionales para niños y adultos.

Fiestas en Zurea, Lena

El pueblo de Zurea, en Lena, celebra sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario. A las 12.00 será la misa y a continuación, la puya’l ramu y la sesión vermú con el grupo "Impresión".

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Grado premia los mejores "traxes"

Grado lucirá sus "traxes" este domingo. "Indumentaria", el Concursu y Muestra de Traxes tradicionales asturianos que se celebra en la capital moscona cada último domingo de septiembre reunirá en esta ocasión a 27 participantes en liza para hacerse con las preciadas ligas azules que distinguen a los mejor vestidos en las dos categorías del certamen: hombre y mujer. Un jurado independiente, formado por Consuelo Riu, Amadeu Benavente, Costantino Menéndez y Héctor Díez, decidirá, además, seis premios en metálico, patrocinados por Caja Rural de Asturias. El concurso será a las 13:00 horas, en la plaza de los Dolores, convertida en una gran pasarela. Por la tarde, desde las 17:00, habrá actuaciones folclóricas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Certamen de la huerta en Quintes (Villaviciosa)

En Quintes (Villaviciosa) se celebra la XXXIX Exposición Comarcal de Huerta y Planta, que permanecerá abierta de 10:00 a 14:00 horas y entre las 17:00 y las 20:00. El certamen coincide con las fiestas de San Antonio, cuyo programa incluye también un concurso de tortillas y postres caseros, actuación del Coro de Quintes, misa y desfile del "ramu".

Fiesta de los Mártires en Rales (Villaviciosa)

La parroquia de Rales, en Villaviciosa, celebra la última jornada de sus fiestas de Los Mártires con una misa por los difuntos de la localidad (13:15 horas) y el tradicional pincheo para los socios y colaboradores de la organización.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza la salida "Las minas de Castañeo del Monte" a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

El Centro de Escultura (Museo Antón), en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Espacio Joven en Llanes

Llanes ofrece el denominado su Programa de Ocio Alternativo Juvenil, en el paseo de las Marismas. La programación incluye actividades para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años durante los fines de semana de todo el año. El horario para hoy domingo es de 18 a 20 horas. El horario de cierre puede prorrogarse puntualmente ante actividades o celebraciones extraordinarias o especiales, informa la organización.

Mercado en Cangas de Onís

Cangas de Onís celebra cada domingo su mercado semanal en las inmediaciones de la plaza y de la iglesia parroquial, en el que, entre otras ofertas, se pueden encontrar productos procedentes de las huertas y de las explotaciones ganaderas de la comarca.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Occidente

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. Exposición IV Maratón fotográfico "Grandas en mi objetivo", del 28 de junio al 30 de diciembre. Juegos tradicionales, "A jugar en el Museo", del 1 de junio al 30 de septiembre.