«Queremos que los artistas pidan venir al Roig Arena»

Ejemplo en Manchester

El Roig Arena nació, pues, con la música en directo en el centro de su diseño, un factor diferencial respecto a los otros dos grandes recintos cubiertos del país: el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona. «No venimos a competir con ellos, pero sí hemos tenido la ventaja de construir una arena desde cero –explica Muñoz–. No hemos heredado un pabellón deportivo, como ocurre en muchos casos, y eso nos ha permitido pensar desde el inicio en cómo producir grandes conciertos, en la comodidad del artista y, sobre todo, en la experiencia del público».

Para lograr que València contara con un «arena» de referencia, los responsables del proyecto visitaron recintos en Europa y Estados Unidos. Pero hay uno que, para Muñoz, se convirtió en modelo a seguir: «Nos hemos fijado en quién ha hecho los mejores arenas del mundo, pero especialmente en el Co-op Live de Manchester, que abrió hace poco más de un año y ya ofrece una programación espectacular».

Por el Co-op pasarán este otoño artistas como OneRepublic, Lady Gaga, Benson Boone, Haim, Jamiroquai o Ed Sheeran. «Los músicos quieren ir a Manchester porque la ciudad está en el circuito internacional –explica Muñoz–. ¿No lo está València? Lo estuvo, y ahora vuelve a estarlo. Hemos nacido casi al mismo tiempo y nos parecemos en muchas cosas».

La comparación con Manchester es razonable, aunque de momento el cartel internacional del Roig Arena no es tan potente como el del Co-op. Algo que, reconoce Muñoz, muchos les han señalado, sobre todo en redes sociales. «Empezamos a programar incluso un año antes de que el recinto estuviera terminado, y siempre es más fácil convencer a un artista nacional, que conoce mejor el mercado, que a uno internacional que prefiere esperar a que la arena ya esté rodada –justifica–. Ahora, con la experiencia acumulada, entraremos en ese circuito».

Aunque mantiene en secreto futuros anuncios por «confidencialidad con los promotores», Muñoz asegura que ya trabajan en la programación de 2027 y que en breve desvelarán algún gran nombre internacional. «Los promotores lo saben: no hay tantos recintos de este nivel y las giras se planean con mucha antelación», subraya.