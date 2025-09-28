El Black Friday marcará un nuevo hito para Method XL

Method Advanced Logistics ha dado un nuevo paso estratégico con la ampliación de más de 12.000 metros cuadrados en su infraestructura logística, una operación orientada principalmente a potenciar el desarrollo de su división Method XL. Este movimiento sitúa a la compañía por encima de los 60.000 m² de superficie operativa en toda España, reafirmando su posición como líder en el sector de entregas voluminosas a domicilio.

La expansión se concentra en enclaves clave como Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Sevilla y Pontevedra, en respuesta a la creciente demanda de servicios especializados en última milla para productos de gran tamaño. En el caso de Barcelona, la capacidad de entrega se triplicará, convirtiendo la ciudad en uno de los centros logísticos más relevantes del grupo.

Desde su creación hace menos de tres años, Method XL se ha consolidado como un referente en la entrega, montaje e instalación de productos como muebles, electrodomésticos y televisores. Entre sus clientes se encuentran grandes nombres del retail y la tecnología como Amazon, MediaMarkt, Leroy Merlin, Samsung o El Corte Inglés.

Gracias a su red exclusiva de arrastres nacionales, Method XL garantiza entregas en 24-48 horas en todas las provincias. La estructura operativa incluye 18 delegaciones, más de 200 equipos especializados y alrededor de 1.200 profesionales, entre personal propio y colaboradores. “Esta ampliación es un paso estratégico para seguir respondiendo a la confianza de nuestros clientes y al crecimiento de la demanda en el sector de entregas voluminosas y logística 3PL”, explica Gonzalo Forniés, Co-CEO de Method Advanced Logistics.

Un Black Friday bajo presión… y con altas expectativas

La compañía encara ahora una de las campañas más decisivas del año: el Black Friday. Tras un 2025 que ha registrado cifras récord en crecimiento, el reto de mantener la calidad del servicio durante picos de demanda vuelve a estar sobre la mesa. "Esperamos una campaña de Black Friday 2025 especialmente exigente, como ha sido habitual en los últimos años", afirma Luis Enrique Santa Isabel, director general de la división XL. "Hasta la fecha, 2025 ha sido un año de crecimiento excepcional para Method, consiguiendo posicionarnos como líderes en logística de producto voluminoso tanto en Gama Blanca y Marrón como en mobiliario. Este logro ha sido posible, en gran medida, gracias a una planificación rigurosa y estratégica de nuestras campañas, con foco en las más importantes que son Black Friday y Navidad", añade.

La compañía apuesta por una estrategia centrada en la proximidad con sus clientes para mantener los niveles de servicio. "La cercanía que mantenemos con nuestros clientes supuso que en la pasada campaña de Black Friday pudiéramos mantener nuestros niveles de servicio en línea con los estándares del resto del año", recuerda Israel Pérez, director de negocio de la división XL. “Este enfoque nos permite afrontar los próximos desafíos con confianza y con el compromiso de seguir superando las expectativas del mercado”.

Proyectos a corto y medio plazo

De cara a 2026, Method XL planea reforzar su presencia en sectores estratégicos, especialmente en los ámbitos del mobiliario y el descanso, donde ve una gran oportunidad de crecimiento sostenible. "Uno de nuestros principales objetivos es seguir ampliando nuestra presencia en los sectores de fabricación y distribución de mobiliario y descanso, consolidando así nuestra capacidad operativa en industrias clave para nuestro crecimiento", detalla Israel Pérez.

Otra de las grandes líneas de desarrollo será el impulso de los montajes especializados. Para ello, Method ya ha puesto en marcha un plan de capacitación de equipos a nivel nacional, con el fin de garantizar la máxima calidad del servicio. “Los montajes especializados representan una línea de desarrollo prioritario”, subraya Luis Enrique Santa Isabel. “Ya hemos iniciado un ambicioso plan de capacitación de equipos a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un servicio de máxima calidad en todo el territorio. En paralelo, estamos explorando la posible adquisición de compañías locales especializadas que nos permitan acelerar este proceso y reforzar nuestra propuesta de valor".

Esta doble vía de crecimiento, tanto orgánica como mediante adquisiciones, permite a la compañía responder a un mercado cada vez más exigente en cuanto a personalización, eficiencia y cumplimiento de plazos.

Logística 3PL: un área en expansión

Además del enfoque en la división XL, Method también está reforzando su servicio de logística de terceros (3PL), otra área clave que se ve beneficiada por la ampliación de las instalaciones. “La ampliación de capacidad no solo nos permite asumir un mayor volumen de entregas, sino también mejorar nuestra eficiencia operativa en servicios 3PL”, indica Gonzalo Forniés. Con esta inversión, Method se posiciona para seguir liderando la logística de última milla en sectores donde la especialización y la atención al detalle marcan la diferencia.

A medida que se acerca la campaña navideña, la compañía confía en que las mejoras logísticas y la planificación anticipada le permitirán afrontar el cierre de año con solidez, manteniendo su compromiso con la excelencia en el servicio y la innovación en procesos.