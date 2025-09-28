El hotel perfecto para bebés existe y está en Galicia: tiene piscina y un impresionante spa con toboganes

Viajar con bebés no siempre es fácil. Pero Galicia ofrece el plan perfecto: un hotel con spa infantil, pensado para el disfrute de papás y niños, y por tiempo ilimitado. Con el pago de la estancia, puedes entrar y salir las veces que quieras y durante el tiempo que quieras. Se llama Augusta Eco Wellness Resort, tiene cuatro estrellas y está en Sanxenxo, en una zona alta y tranquila con vistas al mar. Son más de 25.000 metros cuadrados dedicados al relax.

Recientemente renovado, el Augusta son dos Augustas, dos edificios ubicados a escasos metros en los que hay todo lo que se puede imaginar y más para el cuidado de la salud. Desde piscinas exteriores (una de ellas, para niños) hasta varias zonas de spa (con sus saunas y jacuzzis) y tratamientos. Este resort dispone de hasta 40 cabinas de tratamientos.

El Aquaplash

Pero si por algo destaca el Augusta es por sus servicios para familias. Un spa para bebés es el sueño de muchos padres y en Sanxenxo es una realidad. Ubicado en el edificio número dos, el spa infantil es un espacio pensado y diseñado para la diversión, el ocio y el entretenimiento de los más pequeños. Cuenta con pequeños toboganes, zona de natación, jacuzzi y... el llamado Aquasplash. Se trata de una piscina de enormes toboganes, que no solo conquistan a los niños, sino también a los mayores.

El techo se abre y se cierra

Pese a ser un spa, las cúpulas del Augusta se abren por completo en función de la temperatura exterior. De esta forma, en pleno verano, queda completamente descubierto. A ello se suma la piscina exterior para niños ubicada en el edificio 1. El hotel cuenta, por supuesto, con restaurante y ofrece un gran desayuno tipo buffet.

Buena puntuación en Tripadvisor

Los ususarios de Tripadvisor le otorgan una buena puntuación: un 4,3. "El spa sin duda uno de los mejores, ya que es por tiempo ilimitado y no tienes que preocuparte del tiempo ni mirar el reloj. Desde que instalaron los nuevos toboganes desde hace unos meses la estancia para los niños la hace más divertida y especial", escribe una clienta.

"Un hotel fabuloso. Muy bien cuidado. Tienes piscinas y spa para aburrir. Además se adaptan al clima, pudiendo cubrirse en caso de mal tiempo. La habitación que elegimos, family suite, muy grande y cómoda. Muy limpio", resume otro cliente.

El Augusta, sin embargo, también tiene algunos puntos débiles, según menciionan los usuarios, como el restaurante y una parte de sus instalaciones, que se han quedado anticuadas (en el edificio uno). El precio no es apto para todas las carteras: la noche supera los 100 euros.