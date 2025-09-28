Jerez de los Caballeros: el pueblo templario más bonito de España que esconde la capital del Barroco en plena dehesa extremeña

Un castillo de leyenda, iglesias que parecen joyas barrocas y un pasado cargado de historia convierten a este rincón de Badajoz en un destino irresistible.

Donde los templarios dejaron huella

En el suroeste de Badajoz, a solo unos kilómetros de la frontera con Portugal, se levanta Jerez de los Caballeros, un pueblo declarado Conjunto Histórico Monumental que guarda tras sus murallas siglos de secretos. Su nombre no es casualidad: en tiempos del rey Alfonso IX, los caballeros templarios lo arrebataron a los musulmanes y lo convirtieron en su fortaleza más importante en la península.

Desde lo alto de su castillo —uno de los más imponentes de España— se domina la inmensa vega del río Ardila y la dehesa extremeña, un mar verde salpicado de encinas y pueblos con encanto. Allí se encuentra la célebre Torre Sangrienta, llamada así porque, según cuenta la leyenda, en ella fueron ajusticiados los templarios que se rebelaron contra la Corona.

Un viaje al Barroco más deslumbrante

Aunque su pasado templario atrae a viajeros de todo el mundo, Jerez de los Caballeros es también conocido como la capital del Barroco en Extremadura. Sus calles están llenas de palacetes, conventos y templos de una belleza inigualable.

La iglesia de San Bartolomé es la gran joya: su torre, cubierta de yeserías y cerámica vidriada en tonos dorados y azules, parece un bordado en piedra que brilla con la luz del sol. Aquí, además, fue bautizado Vasco Núñez de Balboa, el conquistador que pasó a la historia por ser el primero en divisar el océano Pacífico.

A su lado, la iglesia de San Miguel, en plena plaza de España, y la de Santa María de la Encarnación, situada a los pies de la alcazaba, completan un recorrido monumental que deja sin aliento. Desde esta última, al amanecer, las vistas del castillo templario son sencillamente mágicas.

Un destino que lo tiene todo

Historia, arte, paisajes y leyendas se dan la mano en este pueblo que forma parte de la prestigiosa lista de los Pueblos más Bonitos de España. Y es que Jerez de los Caballeros no solo invita a pasear por sus murallas o admirar sus torres barrocas, también regala la sensación de viajar en el tiempo a una época de caballeros, cruzadas y conquistas.

Un destino perfecto para perderse en la dehesa extremeña y descubrir que, a veces, los tesoros más sorprendentes están mucho más cerca de lo que imaginamos.