Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches

VÍDEO | La lluvia anega varias calles de Zaragoza y obliga a intervenir a los bomberos

VÍDEO | La lluvia anega varias calles de Zaragoza y obliga a intervenir a los bomberos / Laura Trives

A. T. / L. C. / A. L.

Zaragoza

Las fuertes lluvias que han caído esta tarde en Zaragoza han obligado a los Bomberos de la capital aragonesa a intervenir en más de 30 servicios y han provocado un corte en el tranvía, que se mantiene a esta hora, así como inundaciones en diversos puntos de la ciudad. Entre las intervenciones más graves, destacan los rescates de varias personas de sus coches.

En lo que respecta al servicio del tranvía, la afección ha empezado a las 17.30. En torno a las 21.15 horas, el servicio ha recuperado la normalidad.

En general, los servicios más relevantes han sido algunos rescates en vehículos en puntos inundados, en los que han tenido que ayudar a salir a sus ocupantes, pero ninguno de ellos ha sido crítico.

En el barrio de Valdespartera, por ejemplo, según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han contabilizado más de 46,4 litros. Además de la lluvia, en la margen izquierda de la capital aragonesa, de hecho, también ha descargado granizo. En puntos como el Actur, Juslibol y Parque Goya ha caído piedra durante unos minutos, lo ha dejado un manto blanco en lugares como el campo del Actur Pablo Iglesias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
  2. Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
  3. Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
  4. La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
  5. Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
  6. Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
  7. Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
  8. La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...

Así fue la jornada en el grupo asturiano de Tercera Federación: se mantiene el mismo líder tras jugar el primero contra el segundo

Así fue la jornada en el grupo asturiano de Tercera Federación: se mantiene el mismo líder tras jugar el primero contra el segundo

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 28 de septiembre de 2025

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 28 de septiembre de 2025

“Rubio”, de Corvera, y “Xardón”, de Tineo, son los sementales campeones del concurso de asturiana de los valles de Belmonte

“Rubio”, de Corvera, y “Xardón”, de Tineo, son los sementales campeones del concurso de asturiana de los valles de Belmonte

Sorteo Bonoloto del domingo 28 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del domingo 28 de septiembre de 2025

Síntomas de fatalidad

Celestino Santos Buelga, un científico de raza

Putin, Trump y Netanyahu contra Europa

Una visión feliz y aterradora

Tracking Pixel Contents