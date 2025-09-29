El activismo antifranquista de Ángel González: escondió a Semprún y fue censurado

Pablo Núñez ha rastreado en los documentos inéditos que se conservan en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, guardados en una carpeta del Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo, qué sabía y qué le interesaba al régimen franquista de la actividad subversiva del poeta ovetense Ángel González, de quien este año se conmemora el centenario de su nacimiento.

Allí quedó constancia de la firma del poeta en varias cartas colectivas dirigidas a los ministros de Franco, unas veces reclamando libertad de expresión, otras el derecho a la huelga, o que se investigaran los actos de violencia contra los mineros y sus familias en la huelga del 62; también la remitida a Fraga Iribarne, el ministro de Información y Turismo, pidiendo que se esclareciera la muerte del escritor Manuel Moreno Barranco en la cárcel de Jerez de la Frontera, escépticos, él y los otros 51 firmantes –Antonio Buero Vallejo, Caballero Bonald, García Hortelano y Juan Marsé, entre ellos– sobre la tesis oficial del suicidio durante su detención.

El trabajo de investigación que Pablo Núñez ha realizado sobre el posicionamiento político y el activismo antifranquista de Ángel González constituye el primer capítulo del volumen "Belleza que yo he visto ¡no te borres nunca! La ideología de la poesía española en los siglos XX y XXI", editado por Renacimiento. Se trata de un compendio de las ponencias más interesantes de las Jornadas Internacionales de Literatura Española Contemporánea organizadas en 2024 por la Universidad del País Vasco.

Pablo Núñez. / MARCOS LEÓN

Pablo Núñez (Langreo, 1980), profesor de Literatura Española de la Universidad de Oviedo y profesor de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), pone en contexto la figura de Ángel González. Hace constar que el padre del poeta, Pedro González Cano, profesor de Pedagogía y fallecido cuando Ángel González tenía 18 meses, había dejado en herencia a la familia su republicanismo. En la Guerra Civil fue asesinado Manuel, uno de los hermanos del poeta, y otro, Pedro, militante del PSOE, partió al exilio, a Chile. Su madre perdió las habilitaciones de Magisterio y su hermana su empleo de maestra. Así se forjó la conciencia política de Ángel González, que creció con la percepción de que la sociedad lo consideraba un "rojo" y lo asumió "con orgullo".

Los primeros contactos de Ángel González con el PCE datan de 1958, en la tertulia del Café Pelayo, en la madrileña calle de Alcalá. La frecuentaban Caballero Bonald, Juan García Hortelano, José Esteban, Armando López Salinas, Carlos Álvarez, Antonio Ferres, el pintor Ricardo Zamorano y Alfonso Sastre. El 22 de febrero de 1959, González participó en el homenaje a Antonio Machado en Colliure, por el vigésimo aniversario de la muerte del autor de "Campos de Castilla". De ello también tomó buena nota el Ministerio de Información y Turismo. "Lección de literatura", un poema dedicado a Antonio Machado, le fue censurado, junto a otras poesías.

Con todo, la acción antifranquista más arriesgada de Ángel González fue ocultar en 1962 en su domicilio de la madrileña plaza de San Juan de la Cruz a Jorge Semprún, que formaba parte desde 1956 del buró político del Partido Comunista. González era funcionario de Obras Públicas y vivía frente a Nuevos Ministerios. "El PCE consideró que el domicilio de un funcionario, ubicado frente a la estatua de Franco, sería un lugar seguro para ocultar a Federico Sánchez", contaría luego el poeta. Ángel González escondió en su domicilio a más intelectuales antifranquistas, como el periodista valdesano Eduardo García Rico y el pintor manchego José Ortega.