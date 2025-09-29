Agenda: qué hacer hoy 29 de septiembre en Asturias

Oviedo

Premio "Alarcos" de Poesía

El fallo del 24.º Premio "Emilio Alarcos" de Poesía, convocado por la Consejería de Cultura, se dará a conocer hoy en el transcurso de un acto que comenzará a las 17.30 horas, en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea), en la plaza Porlier, y que incluirá un recital poético en homenaje al insigne filólogo, figura clave de la lingüística y la crítica literaria españolas. Intervendrán los miembros del jurado del certamen: Luis Alberto de Cuenca, Josefina Martínez Álvarez, Luis García Montero, Carlos Marzal, Araceli Iravedra, Olvido García Valdés, Jesús García Sánchez y Carlos Gil de Gómez. El poeta asturiano Javier Almuzara presentará el poemario ganador de la anterior convocatoria, "El pan y la palabra", de Sergio García Zamora. La entrada es libre, hasta completar aforo.

Club LA NUEVA ESPAÑA

"Xiblón. Menudu putiferiu" (Orpheus) es la nueva novela de María Esther García López, presidenta de la Asociación de escritores de Asturias. Sobre ella conversará, a las 19.30 HORAS, en el Club LA NUEVA ESPAÑA (calle Leopoldo Calvo Sotelo, 7), con José Ramón Iglesias Cueva, académicu de la Llingua Asturiana. El prólogo y la portada son obra del escritor Aurelio González Ovies.

Escuela Municipal de Salud

Las charlas de la Escuela Municipal de Salud arrancan, a las 19.00 horas, en el centro social de Campomanes, de la mano del Colegio de Médicos. "Introducción a las enfermedades autoinmunes" será la conferencia que ofrecerá Anahy Brandy-García, del servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón).

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. La muestra puede visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, Paula Izquierdo Muruais, investigadora de la Universidad de Oviedo, ofrecerá la conferencia "Negacionismo y cambio climático: más calor, más extremos, más dudas".

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, Luis Rubio, antiguo presidente del Ateneo Jovellanos, charlará sobre coplas y canciones españolas, en una actividad enmarcada en el ciclo "Música e imágenes".

Librería Toma 3

A las 19.30 horas, se presentará el libro "Algo parecido a un sueño o a un poema de Robert Frost", de Nacho Escuín, que conversará con Sofía Castañón.

Antiguo Instituto

Último día para visitar la exposición filatélica "Un sellu republicanu: Xovellanos, 90 aniversariu (1935-2025)", del grupo filatélico "El Texu".

CMI El Coto

Último día para visitar la exposición "Pintar es mi forma de asombrarme", de Emilio Carabajal.

CMI La Arena

Último día para ver la muestra "El artista y su modelo-interpretaciones de obras famosas", de Wolfram Alschner.

El Café de Macondo

Se podrá ver hasta finales de septiembre la exposición "Gijón, cara al mar", de la pintora Maryan del Portal Álvarez.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Cátedra de Cine de Avilés: "El Fantaterror Español"

Esta tarde, a partir de las 16.00 horas y en el centro de servicios universitarios de la calle de La Ferrería, se celebrará la tercera de las cuatro sesiones previstas de este ciclo enmarcado en la II Edición del Curso de Formación de Públicos. Participarán Christian Franco, director de la Filmoteca de Cantabria; Jesús Palacios, escritor y crítico de cine; Rubén Sánchez Trigos, escritor, guionista e investigador, y Jimina Sabadú, escritora, guionista y directora. Cada una de las cuatro sesiones se acompañarán del visionado de sendos clásicos (a las 19.00 horas) que servirán para recorrer los aspectos comentados en la parte teórica.

Abre ExfiAvilés 2025

La exposición filatélica ExfiAvilés 2025, organizada por el Grupo Filatélico Avilesino, abre sus puertas esta tarde en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE). Ofrecerá a las 19.30 horas una charla el historiador Román Antonio Álvarez.

Exposición de los mayores de Las Meanas

A las 17.30 horas se inaugura en el centro social de personas mayores de Las Meanas una exposición con trabajos manuales realizados por los usuarios. La actividad está enmarcada en la Semana de las personas mayores de Avilés.

Amas de Casa de Avilés

La asociación de amas de casa ha organizado para esta tarde (18.00 horas) la reunión informativa con la que abren el curso escolar. En la Casa de Cultura.

Las Cuencas

Charla sobre el nuevo Plan Urbano de Mieres

El Ayuntamiento de Mieres tiene abierto el plazo de información y presentación de alegaciones al nuevo documento del Plan General de Ordenación del concejo. Ofrece varias charlas informativas además, la primera de ellas hoy, a las 17.00, en Baíña. Será en el local de la asociación vecinal.

Sigue la muestra fotográfica de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta. Su presencia se ha prolongado hasta el día 10 de octubre.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y– artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge la exposición titulada "Mujer: Real y Diferente", con ilustraciones de Amaya Álvarez, impulsora del proyecto "Amaya y sus Historias". Organiza el colectivo "La Tribu", asociación llanisca de afectadas y afectados por cáncer de mama o ginecológico.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo. n

Fotografías en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica "Horizontes", de David Mancebo.