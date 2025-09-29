El aplaudido discurso de un joven tiktoker en la boda de su hermano, que se casó el día de su cumpleaños: "Has sido un amigo, un padre..."

Juan Pérez es un tiktoker con más de tres millones de seguidores y su último vídeo, en la boda de su hermano, se ha vuelto viral. Es él dedicándole unas palabras en la iglesia. "Tienes un corazón increíble", han aplaudido su legión de seguidores. Aún sin conocerlo, han sido muchos los que han empatizado con el joven y han llorado. Así lo reconocen en los comentarios: "No te conozco, pero se ve que todo lo que has descrito de tu hermano salen del corazón".

Y esas palabras son las siguientes. "Para mi has sido un hermano, mi amigo, mi padre, mi profesor particular, mi despertador...", comenzó diciendo Juan Pérez rompiendo a llorar. Los asistentes a la boda de su hermano, que se celebró justo el día de su cumpleaños, aplaudieron para animarle. Y Juan continuó.

La dedicatoria a Jaime

"Jaime es esa persona que no necesita hablar mucho para demostrarte cuánto te quiere. Lo hace con gestos, con detalles. Está siempre ahí cuando lo necesitas. Podría decir muchas cosas de su carácter, pero solo vamos a contar las buenas, que es su día. Desde pequeño siempre ha protegido a su familia, siempre intentando sacar una sonrisa a todos, aunque el día no fuese muy bueno para él. Su alegría todos los días, sus bromas y sus tonterías. Para mí esas son las tres mejores cosas que definen a mi hermano. Lo que más admiro de él es cómo ha sabido mantenerse siempre auténtico", pronunció.

El tiktoker, que se ha hecho famoso contando su día a día, tiene dos hermanos más, aparte del recién casado.

También hubo palabras para la novia, Andrea: "Desde el primer día que te conocimos, nos dimos cuenta que no eras una más, poco a poco sin hacer ruido te fuiste haciendo un hueco en esta familia".

Recuerdo a los que están en el cielo

El tiktoker terminó con un recuerdo para los que ya no están de cuerpo presente, ganándose por completo al público. "Hoy también quiero dedicar un tiempo a mirar el cielo, a las personas a los que no están con nosotros, pero que siempre vivirán en nuestros recuerdos. Estoy seguro de que habrían disfrutado mucho este día, tanto como nosotros, y en cierto modo sé que nos acompañáis desde allí arriba", dijo.

Y terminó: "Por cierto, gracias por haber celebrado la boda hoy, el día de mi cumpleaños. Espero que celebremos este día con esta misma ilusión. Muchos años más. Os quiero".