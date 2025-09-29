Muchos dejan la puerta del lavaplatos abierta tras lavado: puede ser un problema

El lavavajillas es un electrodoméstico quizá no imprescindible, pero sin duda muy útil. Te ahorra mucho tiempo. Muchas personas se preguntan si deben mantener la puerta abierta o cerrada después del lavado. ¿Qué es lo correcto? Se lo explicamos en pocas palabras.

Después de utilizar un electrodoméstico como el lavavajillas o la lavadora, todos tendemos a dejarlo abierto. De hecho, estamos convencidos de que debería emitirse. Pero, ¿es esto cierto o en realidad lo estamos perjudicando? Averigüemos ahora la respuesta, al menos en lo que respecta al lavavajillas.

La respuesta a esta pregunta es sencilla. Sí, debe dejar el lavavajillas abierto después del lavado. Al menos, si quieres tener algunas pequeñas ventajas, que vamos a ilustrar.

¿Lavavajillas abierto o cerrado después del lavado? La mayoría de la gente suele pensar que lo mejor es dejar la puerta abierta tras el lavado. Cuando lavas el lavavajillas, probablemente secas toda la vajilla a mano. En este caso, puede evitarlo absolutamente sin consecuencias y, de hecho, obtener algunas ventajas.

Al abrir la puerta del lavavajillas, todo el exceso de vapor desaparecerá más rápidamente. Además, los platos ya no parecerán tan sosos como de costumbre. No en vano, algunos modelos se abren automáticamente al final del ciclo de lavado. El objetivo es precisamente acelerar el proceso de secado. ¿Otra ventaja de abrir la puerta del lavavajillas? Evitarás que empiece a oler como suele ocurrir.

Por supuesto, si no haces lo que hemos dicho hasta ahora, seguirás consiguiendo los mejores platos limpios. Sin embargo, siguiendo estos consejos tendrás pequeñas ventajas que merece la pena aprovechar.

Eso sí, debes tener en cuenta que dejar la puerta abierta en una cocina sin ventilación tras el lavado puede afectar a tu cocina con la aparición de huemada o moho. Tras el lavado, espera unos instantes para evitar que salga demasiado vapor. Esto evitará que se le pegue, pero también hay otra razón y es que podría dañar la encimera de la cocina.

De hecho, muchos lavavajillas están encastrados bajo éste y un exceso de vapor puede deteriorarlo con el tiempo. Si tienes una cocina pequeña, también debes abrir la ventana o el balcón. De este modo, la humedad saldrá de tu casa y no dañará los muebles. Así que acuérdate de hacerlo también si quieres aprovechar al máximo tu lavavajillas.