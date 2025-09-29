Una escalera imperial, el salón de cobradores y 4.000 obras de arte: esto es todo lo que puedes ver en el Banco de España a partir de octubre completamente gratis

Novedad en Madrid. El Banco de España, uno de los edificios más impresionantes de todo el país, abrirá sus puertas al gran público el próximo mes de octubre, ofreciendo visitas guiadas totalmente gratuitas. Con ello, la institución que vela por la estabilidad de los precios y el sistema financiero de España pretende acercar a la ciudadanía el valioso patrimonio histórico-artístico que ha acumulado a lo largo de sus más de dos siglos de vida.

Interior del Banco de España / ANA AMADO

Tres tipos de visitas

Hay tres modalidades de visita. Puertas abiertas en fin de semana (viernes de 14.30 a 20.00 horas y sábados y domingos de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas), visitas por semana con el equipo de voluntariado del Banco (lunes a las 16.00 y 17.00 horas, y martes a las 16) y visitas para grupos de centros educativos (miércoles y jueves a las 16 horas, destinadas a estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad).

Las entradas están volando, así que hay que ser rápidos. Puedes hacerlo a través de este enlace. Las visitas gratuitas se alargarán hasta junio de 2026.

Estas visitas permitirán no solo recorrer los espacios arquitectónicos más emblemáticos de su sede de Cibeles, como la Escalera Imperial, el Patio de Efectivo (actual Biblioteca), el recientemente restaurado Salón de Cobradores o el Patio de Operaciones, sino también conocer otras ubicaciones que, a su valor arquitectónico o artístico, añaden el hecho de ser lugares de trabajo o representación, entre ellos, el Salón del Consejo de Gobierno o los comedores de gala.

Colección de obras de arte

El edificio del Banco de España, en la plaza de Cibeles, está catalogado desde 1999 como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento Histórico. Además, las visitas constituyen una oportunidad excepcional para ver una amplia selección de las obras de arte que conforman el núcleo de su colección artística, incluyendo los retratos que realizó Francisco de Goya de los gobernadores del Banco Nacional de San Carlos, considerado como el primer antecesor del Banco de España, o el que ha llevado a cabo la fotógrafa Annie Leibovitz del rey Felipe VI y la reina Letizia que, tras su presentación en la exposición La tiranía de Cronos, se ha instalado en la Sala del Consejo de Gobierno.

El salón de cobradores

El programa de visitas guiadas del Banco de España permitirá, entre otras cosas, ver el antiguo Salón de Cobradores que acaba de ser restaurado por Paredes Pedrosa Arquitectos. Este espacio se distingue por su arquitectura de inspiración neoárabe, un estilo que Eduardo de Adaro, el arquitecto responsable del diseño de la sede del siglo XIX de Cibeles, junto con Severiano Sainz de la Lastra, utilizó de forma excepcional en el interior del edificio.

En esta estancia, Adaro llevó a cabo una interesante reinterpretación de la arquitectura árabe española, siendo sus máximos referentes elementos propios de la cultura de Al-Ándalus, como los arcos de herradura que componen el patio o el uso de azulejos geométricos en su decoración, algunos de ellos de clara inspiración alhambreña. Esta cerámica de producción artesanal, muy valorada en la época, se combina con el uso de la tecnología más avanzada en el momento de su construcción: el hierro fundido de su estructura y el vidrio traslucido del techo que permitía la entrada de luz natural desde el antiguo Patio de Efectivo —hoy convertido en Biblioteca—, situado justo encima del Salón.

La escalera imperial

Ubicada en el cruce entre el paseo del Prado y la calle de Alcalá, la sede central del Banco de España cuenta con varios espacios que ponen de relieve la excepcionalidad y singularidad del edificio. Como la escalera imperial, que se alza ante el vestíbulo principal del Paseo del Prado. Cuenta con un espectacular conjunto de vidrieras de estilo simbolista que diseñó la Casa Mayer de Múnich, uno de los talleres de vitrales más prestigioso en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX.

Otro tesoro es el Patio de Operaciones, concebido como un espacio funcional y luminoso que serviría de centro neurálgico para la actividad bancaria. El arquitecto navarro recurrió a uno de los estilos internacionales del momento, el art déco, para su programa ornamental. Ejemplo de ello es el gran reloj que ocupa el centro del hall, con su imponente cuerpo monumental de perfil cuadrangular que aloja en su interior un moderno sistema de renovación de aire. La sala está presidida por una gran vidriera, obra de la Casa Maumejean de Madrid, donde se despliega un programa iconográfico inspirado en el progreso, el trabajo humano y los avances de la industria moderna.

Más de 4.000 obras

Reflejo del patrimonio acumulado a lo largo de sus casi 250 años de historia, la Colección Banco de España reúne en torno a 4.000 obras, incluyendo pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, grabados, así como un amplio conjunto de piezas vinculadas al ámbito de las artes decorativas, como tapices, alfombras, relojes u objetos mobiliarios.