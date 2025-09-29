Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LLUVIAS

23 municipios suspenden clases en Castellón y dejan en casa a más de 84.000 alumnos

Son datos de la Conselleria de Educación, que cifra en 536.851 los alumnos afectados por esta circunstancia en toda la Comunitat, de un total de 239 municipios

Imagen del interior de un aula de Castelló.

Imagen del interior de un aula de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Alberto Campos

Castellón

El episodio de lluvias que afecta hoy a Castellón ha provocado que hasta 19 municipios hayan decidido suspender la actividad lectiva, con lo que 78.333 alumnos se han quedado hoy sin ir a clase.

Son datos de la Conselleria de Educación, que cifra en 536.851 los alumnos afectados por esta circunstancia en toda la Comunitat, de un total de 239 municipios

En Castellón, las localidades que han suspendido clases son:

  • Alcalà de Xivert
  • Almassora
  • Benicarló
  • Benicàssim
  • Burriana
  • Borriol
  • Castellò de la Plana
  • CRA Serra d'Espadà-Millars (Argelita-Fanzara)
  • La Llosa
  • Moncofa
  • Montanejos
  • Orpesa
  • Peñíscola
  • Sant Jordi
  • Sant Mateu
  • Santa Magdalena de Pulpis
  • Segorbe
  • Torreblanca
  • Traiguera
  • Vila-real
  • La Vilavella
  • Vinaròs
  • Xilxes

Está por ver si esta suspensión continuará durante la jornada del martes, sobre todo atendiendo a la previsión meteorológica en el norte de la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
  2. Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
  3. Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
  4. Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
  5. Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
  6. Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
  7. Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
  8. Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil

Ya hay fecha y hora para una gran movilización contra el peaje del Huerna: será el próximo mes en Oviedo

Ya hay fecha y hora para una gran movilización contra el peaje del Huerna: será el próximo mes en Oviedo

Transportes enfría la supresión del peaje del Huerna: "Su rescate tendría un coste milmillonario que pagarían los ciudadanos"

Transportes enfría la supresión del peaje del Huerna: "Su rescate tendría un coste milmillonario que pagarían los ciudadanos"

Roberto Leal se pone serio con Manu y Rosa y amenaza con este inesperado castigo: el plató se queda a oscuras

Roberto Leal se pone serio con Manu y Rosa y amenaza con este inesperado castigo: el plató se queda a oscuras

El litoral de Valencia, norte de Castellón y sur de Tarragona en riesgo extremo por lluvia

El litoral de Valencia, norte de Castellón y sur de Tarragona en riesgo extremo por lluvia

“Un agravio histórico a Asturias”: este es el contenido íntegro del manifiesto contra el peaje del Huerna

“Un agravio histórico a Asturias”: este es el contenido íntegro del manifiesto contra el peaje del Huerna

Pavo salvaje, carne de venado y sopa de tortuga: así era la cena de acción de gracias de Pedro Menéndez que los avilesinos repiten este sábado

Pavo salvaje, carne de venado y sopa de tortuga: así era la cena de acción de gracias de Pedro Menéndez que los avilesinos repiten este sábado
Tracking Pixel Contents