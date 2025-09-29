El paraíso natural que se encuentra a tan solo 35 kilómetros de León: la ruta de Los Calderones

El norte de España esconde recovecos preciosos y llenos de encanto que son dignos de grandes elogios y reconocimiento. Para conocer el Desfiladero de los Calderones, tendremos que viajar hasta la provincia de León. Se trata de un cañón situado cerca de la localidad de Piedrasecha, a 35 kilómetros de la capital.

Y es que a pesar de ser tan poco reconocida, se trata de una ruta llena de encanto y preciosas vistas a lo largo de todo el recorrido. Comienza en el mismo pueblo de Piedrasecha. Allí podrás dejar el coche aparcado, el pequeño aparcamiento del pueblo.

Es en el pueblo donde encontraremos un panel informativo sobre la ruta, que nos marca el inicio del camino. Tomaremos una vereda casi pararela al arroyo Calderones, que nos acompañará durante el inicio de la ruta.

Nos encontraremos también, poco después de comenzar, El Serrón. Se trata de una enorme roca silícica que destaca por los líquenes amarillentos que poblan su superficie. También encontraremos la Fuente del Manadero, donde se marca el comienzo de la parte más estrecha del cañón.

Para poder llegar a la impresionante Cueva de las Palomas, tendremos que subir alrededor de 88 escalones de piedra. Se trata de una ermita rupestre dedicada a la Virgen del Manadero, donde todos los años, el último domingo de julio, se realiza una romería en su nombre.

Después de visitar la ermita, el camino se convierte en un recorrido que sigue el cauce del arroyo que, durante los meses más secos, se encuentra oculto bajo la tierra. Veremos las paredes del desfiladero estrecharse de tal modo que podrás tocar ambos lados con solo estirar los brazos.

Se trata de un camino que nos muestra la belleza de la naturaleza y del paso del tiempo, pues el pasillo se creó tras millones de años de erosión. Las leyendas cuentan que una vez, una corza pudo saltar de un lado del desfiladero al otro mientras huía de los perros que la perseguían, demostrando la estrechez del lugar.

Finalmente, la ruta acaba en una cancilla que separa los terrenos del lugar con una finca privada. Sin embargo, puedes decidir no terminar aquí tu recorrido. A partir de este punto, puedes optar por continuar hacia Santas Martas y Vegas del Palomar.

En la vega de Santas Martas se encuentra una amplia llanura que hoy en día se utiliza como pasto veraniego. Antes se asentaba allí un poblado con una abadía. Cuenta la leyenda que todos los habitantes del lugar acabaron desapareciendo debido a que consumieron pan elaborado con agua contaminada por una salamandra.

Desde Santas Martas, puedes continuar hasta el Collado del Fito y descender hasta las Vegas del Palomar.

Ten en cuenta que, aunque se trata de una ruta sencilla, perfecta para hacer en familia e incluso con tus perros, debes ir preparado con un buen calzado, pues el terreno es muy pedregoso. Si vas en temporadas de nieve, el paisaje se convierte en uno más bonito. Sin embargo, debes de tener cuidado con el deshielo que puede causar que muchas zonas sean intransitables por el agua.