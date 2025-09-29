El pueblo costero de Galicia que arrasa con sus conciertos secretos (con artistas de renombre) y tiene una mágica senda sobre pasarelas de madera

San Vicente do Mar, en el municipio gallego de O Grove, es famoso por su senda litoral de pasarelas de madera, pero también por un bar: El Náutico. Este chiringuito, situado en la playa de la Barrosa, causa sensación todos los veranos con sus conciertos secreto y no hay día sin largas colas en sus inmediaciones. El negocio que gestiona desde hace más de tres décadas el empresario Miguel de la Cierva solo pone una fecha y la hora. El artista es una incógnita, pero a menudo es un cantante de renombre.

Desde Leiva a Vetusta Morla

Por su escenario han pasado estrellas de la talla de Leiva, Antonio Vega, Coque Malla, Love of Lesbian, Miguel Río, Vetusta Morla, Mikel Erentxun... Y siempre son un éxito. Así pasó este verano, en un miércoles de julio, con Leiva e Iván Ferreiro. Los dos músicos llegaron al local en la mítica furgoneta naranja del madrileño. Las entradas hacía semanas que habían volado sin saber que ese día escucharían "Lady Madrid" o "Como si fueras a morir mañana".

Los conciertos son secreto solo en julio y en agosto. En septiembre desaparece la magia: El Náutico de San Vicente vuelve a anunciar a los artistas.

La ruta de Pedras Negras / Xunta de Galicia

La ruta de Pedras Negras

Más allá de la música, San Vicente do Mar tiene una de las rutas costeras más bellas de todo Galicia: la de Piedras Negras. Son algo más de 3 kilómetros (solo ida). Este sendero, que tiene como peculiaridad que transcurre sobre pasarelas de madera bordeando el mar, comienza en el puerto deportivo de San Vicente do Mar. Durante el recorrido, el visitante puede disfrutar de un paisaje único, con enormes piedras (muchas de color negro, de ahí su nombre) esculpidas por la erosión.

La senda pasa por las playas Pedras Negras, Farruco y da Barrosa, y por numerosas calas donde viven y anidan algunas aves marinas como gaviotas, cormoranes, chorlitejos, currucas o albatros, convirtiendo también la zona en un interesante destino para los aficionados a la ornitología.

Con vistas a las Islas Ons

A lo largo del recorrido se pueden encontrar bancos que permiten parar y disfrutar con calma de las vistas, presididas por las Islas Ons, que forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas. El paseo termina en la playa de Canelas, junto a una valla metálica que protege una antigua instalación militar.