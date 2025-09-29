La ruta mágica de Aragón que esconde un lago de leyenda y paisajes de postal
La Basa de la Mora enamora con su halo de misterio y sus paisajes que cambian con cada estación
Entre bosques infinitos, montañas imponentes y un halo de misterio, se encuentra uno de los rincones más bellos y enigmáticos de España: el Ibón de Plan, también conocido como la Basa de la Mora.
Un “rincón paradisíaco” en pleno Pirineo
Situado a 1.910 metros de altitud, en la comarca del Sobrarbe (Huesca), este lago glaciar ha conquistado a viajeros y amantes de la naturaleza por su entorno único. Algunos lo comparan incluso con los lagos de Alberta, en Canadá, gracias al espectacular macizo de Cotiella que lo rodea, salpicado de bosques de pinos, praderas verdes y agujas de piedra que parecen sacadas de un decorado de fantasía.
La leyenda que envuelve sus aguas
Pero no solo la belleza natural hace especial a este lugar. La tradición cuenta que en la noche de San Juan, una princesa musulmana encantada emerge de las aguas del ibón, aunque solo aquellos de corazón puro y libres de pecado pueden verla. Una historia que añade aún más magia a este enclave, reforzada por los restos de antiguos cromlech megalíticos que todavía se conservan en la zona.
Naturaleza en estado puro
El Ibón de Plan regala estampas diferentes en cada estación del año: desde los colores intensos del otoño hasta el blanco deslumbrante del invierno o la explosión verde de la primavera. Además, la forma de sus montañas ha servido históricamente como reloj solar natural para los habitantes del valle.
Cómo llegar al paraíso
Existen varias rutas para alcanzar este tesoro escondido. La más popular parte del refugio de Labasar, al que se accede desde Saravillo por una pista forestal de 15 kilómetros. Desde allí, un sendero señalizado (GR-15) conduce al lago en un recorrido sencillo de 3 kilómetros. Para los más aventureros, hay opciones más exigentes: subir desde Saravillo (7,5 kilómetros y 915 metros de desnivel) o desde Plan (6 kilómetros y 788 metros de desnivel).
Sea cual sea el camino elegido, la recompensa siempre es la misma: un lago mágico, rodeado de montañas majestuosas y un ambiente que combina naturaleza, historia y leyenda. Una experiencia única que convierte al Ibón de Plan en uno de los rincones más especiales de Aragón… y de España.
