Agenda: qué hacer hoy 30 de septiembre en Asturias

Oviedo

El papel de la ingeniería industrial

El Club (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge, a las 19.30 horas, una mesa redonda sobre el papel de la ingeniería industrial en el futuro de Asturias. Intervendrán: Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria del Gobierno del Principado; Santiago Rebollo, CEO de Iberastur; Luis Buznego, consejero de IMASA, Ingeniería y proyectos; Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; Paz Orviz, gerente de Cogersa. Modera José Esteban Fernández Rico, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado, que este año celebra el 75º aniversario de su constitución.

Escuela Municipal de Salud

Los torneos municipales femeninos de tenis y pádel "Oviedo, mujer y Deporte" comienzan hoy.

RIDEA

Presentación del libro "Leopoldo Alas Clarín, un clásico contemporáneo" a las 19.00 horas en el RIDEA (plaza Porlier, número 9).

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Escuela de Comercio

A las 18.30 horas, se desarrollará la ponencia "Género y traducción", a cargo de Carla Bataller. Organiza ACE Traductores.

Charla en Cruz Roja

A las 16.30 horas, tendrá lugar la charla "Hablando de Energía", organizada por el Servicio de Estrategia de Ciudad Inteligente y Sostenible. Será en el salón de actos de Cruz Roja, en la calle de Les Cigarreres.

CMI El Coto

A las 17.00 horas, ensayo abierto de la Coral Amanecer.

CMI La Arena

A las 17.00 horas, habrá un ensayo abierto de la Agrupación Coral San Antonio.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 10.00 a 19.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 5 de octubre se podrá visitar una exposición de la Colección de Arte del Banco Sabadell. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

El Café de Macondo

Se podrá ver hasta finales de septiembre la exposición "Gijón, cara al mar", de la pintora Maryan del Portal Álvarez.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

ExfiAvilés 2025 celebra el "Día de Avilés"

La exposición filatélica ExfiAvilés 2025, organizada por el Grupo Filatélico Avilesino, continúa hoy con el "Día de Avilés". De 16.30 a 19.30 horas se presentará un matasellos especial conmemorativo y se pondrá en circulación un sello personalizado. A las 19.30 horas ofrecerá una conferencia el historiador Román Antonio Álvarez con el título "Valliniello, 100 años". Las actividades se desarrollarán en el CMAE.

Semana de los mayores en Avilés

Acto de reconocimiento a las personas mayores de Avilés, que consistirá en la plantación de un texu y la colocación de una placa conmemorativa en el Parque de Las Meanas, dentro de las actividades de la Semana de las Persona Mayores. Será a las 12.00 horas en Las Meanas. A las 17.30 horas está programado unpaseo por el casco histórico con salida de la Plaza de España. Y_alas 19.30 horas se presenta la exposición "Cuentos con arrugas" en la Factoría Cultural.

Cine de los martes:_"Volver a ti"

La proyección de esta noche es "Volver a tí". Será en la Casa de la Cultura de Avilés a partir de las 20.15 horas. Entradas a 3 euros.

"Asturies, con Palestina" en sendas exposiciones

Inauguración de las exposiciones fotográficas "Asturies con Palestina" y "Cisjordania resiste", de Daniela Cohen y Mauricio Morales, que se pueden visitar hasta el 13 de octubre;_la primera, en el Centro de las Mujeres y la segunda, en el Centro de Servicios Universitarios. La apertura oficial será a las 12.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios.

Exposiciones "DiversAvilés"

Hoy finalizan las exposiciones "Retratando Asturias" y "Güela". La primera muestra trata sobre los ganadores del I_Certamen de pintura, dibujo y fotografía dirigido a "Artistas con diversidad funcional", centros y asociaciones relacionadas con la promoción y atención de estos. En cuanto a la segunda, la fotógrafa Marta López viaja a través de imágenes de la infancia, para realizar un homenaje a su abuela pero también a la memoria misma, efímera, parcial, pero siempre viva en los lugares y en quienes los habitan. Ambas exposiciones pueden visitarse en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Charla sobre el nuevo Plan de Ordenación en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres tiene abierto el plazo de información y presentación de alegaciones al nuevo documento del Plan General de Ordenación del concejo. Ofrece varias charlas informativas. Hoy, a las 17.00, en Cenera. Será en el local de la asociación vecinal. A las 19.00 hora se organizará otra en Santa Cruz, también en el local de la asociación vecinal.

Charlas y coloquio sobre Alzheimer en Mieres

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer Mieres acoge varias ponencias y el coloquio "Igualando derechos". Será a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo. La organización corre a cargo de la Asociación Alzheimer Asturias.

Sigue la muestra fotográfica de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta. Su presencia se ha prolongado hasta el día 10 de octubre.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores

Exposición en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 29 de diciembre. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18,30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias en Lugones

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados "Puntadas y pinceladas", de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones "Luis Fega", acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación "The Legacy". El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura "Palacio de Omaña" de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica "Soldados", de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Exposición en Luarca

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura y Biblioteca Joaquín Rodríguez acoge hasta el 5 de enero la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LV Certamen de Arte de Luarca 2024. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición en La Caridad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco, en La Caridad, acoge hasta el 15 de diciembre la exposición "Arte por Palestina", organizada por la asociación La Casa Azul, en colaboración con el Ayuntamiento de El Franco. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.