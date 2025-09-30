La verdad sobre el cambio de hora en otoño: lo que ha publicado el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado para salir de dudas

El otoño ya está instalado en España y, con él, regresa una duda clásica de estas fechas: ¿cuándo será el cambio de hora? Este ajuste, que se realiza dos veces al año en la mayoría de países europeos, busca adaptar las rutinas a las horas de luz natural, adelantando el reloj en primavera y atrasándolo en otoño.

En 2025, el regreso al horario de invierno tendrá lugar la madrugada del domingo 26 de octubre. Según la Orden PCM/186/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a las 03:00 horas en la Península y Baleares los relojes deberán retrasarse a las 02:00, mientras que en Canarias pasarán de las 02:00 a la 01:00 horas. Esto se traduce en un día de 25 horas de duración oficial, con una hora extra de descanso. El marco legal actual fija el calendario de cambios horarios hasta 2026, aunque la Unión Europea sigue debatiendo si esta práctica debe mantenerse o suprimirse. El argumento que justificó originalmente el cambio de hora -el ahorro energético- ha perdido fuerza en los últimos años, ya que diversos estudios señalan que los beneficios son escasos frente a los posibles efectos negativos sobre el sueño y la salud.

Mientras no haya una decisión común en Bruselas, los países miembros continuarán ajustando los relojes dos veces al año, como se viene haciendo desde hace décadas. Para la mayoría de la población, el cambio apenas supone un esfuerzo. Los teléfonos móviles, tabletas y ordenadores actualizan la hora de manera automática, mientras que en relojes de pared, electrodomésticos o salpicaderos de coche será necesario hacerlo manualmente. Con la entrada en vigor del horario de invierno, los amaneceres serán más tempranos, pero las tardes se irán acortando progresivamente. Un cambio que marca el inicio de la temporada más fría del año, con días cada vez más cortos hasta la llegada del solsticio de diciembre.

Los cambios de hora hasta 2026

El cambio de horario de verano tendrá lugar en las siguientes fechas:

2025 : domingo, 30 de marzo.

: domingo, 30 de marzo. 2026: domingo, 29 de marzo.

El cambio de horario de invierno tendrá lugar en las siguientes fechas:

2025 : domingo, 26 de octubre.

: domingo, 26 de octubre. 2026: domingo, 25 de octubre.

La propuesta de los expertos

La idea es que cada país adopte durante todo el año la hora que le corresponde según el mapa de 24 franjas horarias en las que está dividida el planeta. Esa es la que se considera la "hora natural" o "hora solar" de cada país. Y, para dejarlo claro en el vocabulario a pie de calle, se trata de quedarnos con lo que llamamos horario de invierno. Para hacerlo, los expertos proponen un plan de dos pasos.

En una primera fase, todos los países de la UE eliminarían el cambio de hora en primavera y mantendrían la hora que usan en invierno. Aquellos países cuya zona horaria recomendada ya sea su hora estándar actual, no necesitarán realizar más pasos. En una segunda fase, aquellos países en los que, tras ejecutar la primera fase, su zona horaria recomendada aún no sea su hora estándar (caso de España, Portugal, Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos), retrocederán sus relojes por última vez en otoño, para poder adoptar su zona horaria recomendada como nueva hora estándar. Los expertos esgrimen motivos de salud y de ahorro energético para subrayar la "urgencia" de que los gobiernos de la UE pacten una fecha de inicio