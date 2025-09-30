El lugar más curioso y pet-friendly en el que puedes comer se encuentra en un pueblo de Cantabria

Comer una abundante ración de huevos fritos con patatas y chorizo rodeado de gallinas es posible en este sitio. Y es que nos tenemos que ir tan solo unos kilómetros al este, a la comunidad autónoma vecina, Cantabria, para acurdir a la Granja de Degustación La Cabañuca.

Este lugar se encuentra más específica en el pueblo de Suesa, a tan solo 25 minutos en coche desde Santander. Y es que no hay mejor sitio para disfrutar de una buena comida en familia que esta granja, donde puedes disfrutar de deliciosos alimentos caseros en la mejor compañía (incluídas las gallinas).

Por tan solo 22 euros puedes hacerte con el menú, que viene con la bebida y el postre incluido. Dentro de ese menú, puedes elegir la procedencia de la gallina para los huevos que se incluyen en tu plato. Son dos los huevos que puedes incluir, y la gallina puede ser pedressa, vasca, pita pinta, castellana, andaluza, extremeña o de Sussex, Inglaterra.

El plato siempre irá acompañado de patatas fritas y una ensalada bien fresca, pero puedes elegir dos complementos extra entre morcilla, panceta, chorizo o lomo.

El lugar es además, pet-friendly, por lo que puedes ir con tu mascota como uno más de la familia y así disfrutar todos juntos de una gran comida.

Su modelo de negocio se basa en la calidad y en la frescura de los ingredientes, sobre todo de los huevos. Poder personalizar cada plato al gusto de cada comensal, hace que sea una experiencia única para cada cliente que se acerca a La Cabañuca.

Qué hacer antes de visitar La Cabañuca

Una opción es planear una ruta, ya sea larga o corta, para poder hacer hambre. Por ejemplo, puedes visitar el Churrón de Borleña.

Desde el pueblo de Borleña comienza un paseo fácil y accesible que invita a disfrutar de un entorno natural único. A lo largo del recorrido se pueden descubrir dos hábitats muy especiales, reconocidos por la Unión Europea dentro de la Directiva Hábitats y que fueron clave para dar forma a la Red Natura 2000, una red que protege los espacios naturales más valiosos de Europa.

La ruta comienza en el aparcamiento del Parque de Borleña, un lugar ideal para dejar el coche y empezar a caminar sin prisas. Desde aquí, un pequeño túnel nos lleva bajo la carretera acompañados por el murmullo del arroyo La Llana. El paseo continúa por las tranquilas calles de Borleña, pasando junto al restaurante y hotel del pueblo, hasta llegar a un encantador puente de piedra que conduce a la bolera. Un poco más adelante aparecen un antiguo pilón y un lavadero restaurado, que nos recuerdan cómo era la vida cotidiana de generaciones pasadas en el valle del Pas.

Muy cerca nos espera el frescor del bosque de ribera, un auténtico túnel verde en el que los árboles se cierran sobre el cauce del arroyo. En verano, la sombra es un regalo, y en otoño, los colores dorados tiñen todo el paisaje, creando una atmósfera mágica.