"Roma es una educación sentimental, una patria para todos los amantes del mundo clásico"

El filólogo e historiador del arte Pepe Pérez-Muelas, autor de "Homo Viator" (Siruela), se adentra ahora en bici la Vía Francigena, que conecta Canterbury con Roma, pasando por Francia y Suiza, y narra un recorrido que le ha llevado desde los Alpes hasta la Ciudad Eterna. Pavese, Primo Levi, Petrarca, Verdi, Bertolucci y hasta el cantautor Frabricio de André ocupan las páginas de "Días de sol y piedra. De los Alpes a Roma" (Siruela), que también es un homenaje a Homero y a la antigüedad clásica escrito por el lorquino Pepe Pérez Muelas tras recorrer en bicicleta 1.014 kilómetros desde los Alpes a Roma. Pepe Pérez-Muelas (Lorca, 1989) estudió en la École Normale Supérieure de París y un máster en cultura latinoamericana en la Sorbona. Actualmente ejerce como profesor de Literatura. Este jueves, 2 de octubre, hablará de su periplo en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Somos nómadas, y también buscamos un refugio al que volver. ¿A veces se le hace difícil conjugar esa dualidad?

No, porque, precisamente, la esencia del viaje, para mí, es volver a casa, tener un hogar, una biblioteca donde discernir los recuerdos. Es importante que la memoria escoja las imágenes que queremos llevarnos. Ulises es tal porque volvió a Ítaca. Yo solo soy yo cuando vuelvo a mis libros, a mi familia. Y a partir de ellos, construyo nuevos viajes.

¿Es usted de los que viven pegados a Strava?

No. De hecho, la bicicleta en mi vida ha sido marginal, hasta hace un año.

¿Cómo ha sido su relación con la bici en su periplo por la Vía Francigena?

Necesaria. Sin bicicleta no hubiese habido viaje, ni Francigena. Italia hubiera sido solamente un anhelo más de verano o un recuerdo de los mejores días visitando sus ciudades.

¿Por qué eligió ese itinerario?

Para llegar a Roma, era el trayecto ideal. Quería sumergirme en el país que más feliz me ha hecho. Lo conocí a través de peregrinos que iban a Santiago, hace diez años. Investigué sobre los pasos de Sigerico, el obispo de Canterbury que lo realizó hace más de diez siglos. Y me puse a pedalear hasta llegar a Roma.

¿Todos los caminos conducen a Roma, los suyos en concreto?

Todos los caminos conducen a Roma, al menos una Roma espiritual, que es la que busco en el libro. Roma es una educación sentimental, una patria para todos los amantes del mundo clásico.

Esa crisis existencial que late en el libro, ¿ha podido resolverla?

No, en tanto que el ser humano jamás podrá responder a las principales cuestiones que lo acechan. ¿Estamos solos en esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué la belleza nos abruma? Todas esas preguntas me obsesionan, y en el camino he intentado responderlas.

¿Vive un resurgir la literatura de viajes?

Nunca estuvo mal este género. La literatura occidental empezó con cientos de viajeros acudiendo a las playas de Troya y nuestra obra universal, El Quijote, se basa en un apasionante viaje.

Un lugar como Roma…¿es posible descubrirlo con ojos nuevos o pesa demasiado toda literatura y la historia alrededor?

Cada uno elige las Romas que lleva consigo cuando viaja. Depende de sus lecturas, de sus vivencias y de las ganas de sorprenderse. Hay algo en Roma que siempre parece nuevo, a pesar de ser una ciudad hecha de vidas antiguas.

¿Qué queda de la Italia que relató Goethe?

La Roma de Goethe era una ciudad peligrosa. Los viajeros enfermaban de malaria o contraían la sífilis. Los ladrones y criminales te asaltaban en mitad de la calle. El viajero actual de Roma tiene la suerte de conocer la ciudad y tener a Goethe en la cabeza.