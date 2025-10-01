Agenda: qué hacer hoy 1 de octubre en Asturias

Oviedo

Ana Lena Rivera presenta la novela "La casa de huéspedes"

Ana Lena Rivera visita a las 19.30 horas el Club para presentar "La casa de huéspedes", su nueva novela, que en cuestión de días va ya por su segunda edición. Conducirá el acto: Ramón Villa, ingeniero de Minas y escritor. Ana Lena Rivera (Oviedo, 1972) vive en Madrid. Tras licenciarse en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en ICADE, desarrolló su carrera profesional en el mundo de los negocios hasta que finalmente encontró la oportunidad de dar alas a su gran pasión: la escritura. Inició su trayectoria literaria con una trilogía noir, protagonizada por Gracia San Sebastián, una investigadora de fraudes financieros. Otras obras suyas son: "Lo que callan los muertos (2019), ganadora del Premio Torrente Ballester, convirtiéndose en la primera autora novel en lograr el galardón en la edición número 29; "Un asesino en tu sombra" (2020) y "Los muertos no saben nadar" (2021).

Escuela Municipal de Salud

"Alimentación y ejercicio físico frente al cáncer" es la charla que impartirá la doctora Lucía Rondero Sánchez, especializada en tumores ginecológicos y del aparato digestivo. Será a las 19.00 horas en el centro social de Olloniego.

Teatro

"Ada Byron la tejedora de números" es la obra de teatro que se representará, a las 20.00 horas, en el Filarmónica, a cargo de La Westia Producciones. Esta es una compañía teatral afincada en Gijón, que se inscribe como tal a finales del año 2019. Los componentes son todos actores profesionales con mucha experiencia escénica e importante formación actoral. Las entradas tienen un precio de 12 euros para la butaca de entresuelo y serán tres euros más caras para la de patio.

RIDEA

"Reflexiones sobre la vivienda: un bien necesario" es la charla que impartirá Juan José Fernández Pereiro, exdirector general de Vivienda y Arquitectura. La presentará Ramón Rodríguez. Será a las 19.00 horas en el salón de actos del RIDEA.

Exposición de obras de Eduardo Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias

A las 18.00 horas, en el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo, se presentará el Archivo Covid de la Universidad de Alcalá de Henares, en colaboración con la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos. A las 19.00 horas, se celebrará el acto "Irán, dos países en uno", con reflexiones de Fernando de Silva.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Verónica García-Peña, acompañada de Carmen Cabeza, presentará su libro "El carácter peculiar de algunas cosas".

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de octubre se podrá visitar la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Librería café Toma 3

A las 20.00 horas, tendrá lugar el encuentro "May Sarton: cartografías de la soledad".

CMI El Coto

Hasta el 15 de octubre se podrá visitar la exposición "Educación de calidad para todas y todos. Un camino hacia la igualdad", de la Asociación Global Humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta octubre está disponible la propuesta "Carteles de teatro en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies (1935 – 1995)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 5 de octubre se podrá visitar una exposición de la Colección de Arte del Banco Sabadell. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Los horarios de visita en la Fundación Alvargonzález son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.30 a 21.00 horas. Y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Foro "Vivir más, vivir mejor" en el Centro Niemeyer

A las 09.00 horas tendrá lugar el acto de apertura, con autoridades, al que seguirá la ponencia "Vivir más, vivir mejor", a cargo de María Ángeles Durán Heras, catedrática de Sociología y profesora de investigación ad honorem en el CSIC. Le seguirán las mesas redondas "Vivir bien en el mundo rural: la agenda pendiente para la sostenibilidad y el bienestar de las personas mayores", a las 9.45 horas y "Protección internacional de los derechos de las personas mayores", a las 11.15 horas. Paz Fernández Felgueroso, Carmen Rodríguez-Blazquez. y Pilar Rodríguez Rodríguez abordarán a partir de las 12.00 horas "La discriminación interseccional de las mujeres mayores".

Cine y salud mental

A las 18.30 horas, en e l Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE, tendrá lugar la proyección del documental "Solo", del director Vicente Rubio, dentro del II Ciclo de cine y salud mental "Imagínate", que está organizado por la Dirección de Salud Mental del Sespa, en colaboración con las asociaciones "Hierbabuena" y "Berde". La iniciativa busca concienciar a la población contra el estigma que sufren las personas con discapacidad psicosocial y/o problemas de salud mental y garantizar sus derechos.

ExfiAvilés 2025 analiza los primeros vuelos comerciales

La exposición filatélica ExfiAvilés 2025, organizada por el Grupo Filatélico Avilesino, continúa hoy, a las 19.30 horas, con la conferencia a cargo de Yuri Moschini.

sobre "Los primeros vuelos comerciales: Los Zeppelín"._Todas las actividades se desarrollan en el CMAE.

"Asturies, con Palestina" en sendas exposiciones

Las exposiciones fotográficas "Asturies con Palestina" y "Cisjordania resiste", de Daniela Cohen y Mauricio Morales, se pueden visitar hasta el 13 de octubre;_la primera, en el Centro de las Mujeres y la segunda, en el Centro de Servicios Universitarios.

Exposiciones "DiversAvilés"

Hoy finalizan las exposiciones "Retratando Asturias" y "Güela". La primera muestra trata sobre los ganadores del I_Certamen de pintura, dibujo y fotografía dirigido a "Artistas con diversidad funcional", centros y asociaciones relacionadas con la promoción y atención de estos. En cuanto a la segunda, la fotógrafa Marta López viaja a través de imágenes de la infancia, para realizar un homenaje a su abuela pero también a la memoria misma, efímera, parcial, pero siempre viva en los lugares y en quienes los habitan. Ambas exposiciones pueden visitarse en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, "Paloma al aire", del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por Incuna (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición del plan director de la Catedral

El Palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1) aloja la exposición "26 años del Plan Director de la Catedral de Oviedo", promovida por el Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias que recogen las distintas restauraciones llevadas a cabo en el complejo monumental desde el año 1996 al 2022. Estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercado semanal en Piedras Blancas

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Charla sobre el nuevo Plan de Ordenación en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres tiene abierto el plazo de información y presentación de alegaciones al nuevo documento del Plan General de Ordenación del concejo. Ofrece varias charlas informativas. Hoy habrá una sesión, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta.

Charla en Mieres sobre la enfermedad renal crónica

"Vivir con la enfermedad renal crónica" es el título de la charla que ofrecerá hoy en Mieres Gera Andrea Latino García, nefróloga del Hospital Álvarez Buylla. Será a las 11.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo y en el marco de un acto organizado por la asociacón Alcer-Asturias.

Sigue la muestra fotográfica de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta. Su presencia se ha prolongado hasta el día 10 de octubre.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre durante su temporada alta (hasta el 14 de septiembre) todos los días. Horario de recepción: de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 20.00 horas (junio hasta las 19.00). El horario de trenes por la mañana es a las 10.50, 12.00 y 13.10 horas, y por la tarde, a las 15.50, 17.00 y 18.10 (julio y agosto). Para grupos, consultar otras disponibilidades. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería en El Entrego (horario de marzo a octubre)

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Exposición "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Museo del Vino de Cangas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o llamando al número de teléfono 985830988.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

