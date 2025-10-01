'Juego Seguro'
Adiós a 'juega con responsabilidad': este mensaje se sustituirá en las webs de apuestas por avisos sobre el riesgo de pérdidas o ludopatía
Las plataformas de juego online deberán sustituir los mensajes de 'juega con responsabilidad' por avisos sobre que el juego puede provocar ludopatía o que la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%
Patricia Martín
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que su departamento obligará a las webs de apuestas y juego online a mostrar mensajes de advertencia sobre los riesgos de adicción o las pérdidas económicas que puede conllevar el juego. Los avisos sustituirán a los mensajes actuales sobre 'juega con responsabilidad' o 'juega responsablemente'.
Para ello, se desarrollará el Real Decreto 958/2020, que se aprobó hace cinco años para regular las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, con una resolución y dos anexos que se sacarán a información pública en los próximos días.
Bustinduy, en el acto 'Juego Seguro', celebrado por el Ministerio, ha adelantado que las plataformas de juego online deberán mostrar tres mensajes diferentes, con el mismo formato que tienen los carteles de advertencia de los paquetes de tabaco. En primer lugar, deberán informar de que el juego puede provocar ludopatía. En segundo lugar, que la probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75% y, en tercer lugar, que las pérdidas del total de jugadores superan, en cuatro veces, sus ganancias.
El ministro ha indicado que estos sistemas de advertencia se mostrarán en las webs o apps y en la publicidad online, es decir, en banners y vídeos en las redes. Bustinduy ha justificado esta medida en que "la responsabilidad" sobre la adicción o las pérdidas "no debe caer en los usuarios sino en las autoridades, que son las que tienen el deber democrático de que los entornos a los que accedan sean seguros".
Suscríbete para seguir leyendo
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste