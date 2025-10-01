Kiko Rivera monta su nidito de soltero

La cariñosa acogida a la Princesa Leonor y sus padres en Navarra, que visitó por primera vez y estrenó su título de Princesa de Viana, es lo más llamativo de un quiosco rosa algo apagado y sin mucha chica, como el otoño recién estrenado.

“Hola” lleva una bonita foto grande de la heredera de la Corona, asomada en una galería del palacio de Olite. Compromiso, unión de tradición y modernidad, conexión con los jóvenes… La revista destaca el tirón de Leonor, que posiblemente ya no aparezca de nuevo en público hasta visitar Oviedo, a finales de este mes de octubre, para entregar los premios “Princesa de Asturias”. Más cosas: una selección de las invitadas más elegantes (hay mucha boda ahora al empezar el otoño, debe de ser tendencia) y unas palabras de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, que se casa en la Ribera del Duero en breve: “Soy muy afortunada”.

El “brillo” de Leonor en Navarra salta a la portada de “Semana” y comparte espacio con Terelu Campos y Mar Flores, consuegras supuestamente enfrentadas, algo que ansían el mundo del colorín para darle algo de ambiente a la crónica rosa, muy tranquila y sin polémicas últimamente. Flores se fue también sola a Ibiza y la revista se la encontró cabizbaja. Ni Kiko Rivera da (de momento) titulares. Todo lo más que monta su casa (hay fotos en “Semana”), nidito de soltero tras separarse de Irene Rosales.

En “Lecturas” el clan Flores (el heredero de Lola, no el del Mar) protagoniza la portada tras la presentación del documental sobre el malogrado Antonio hecho por su hija Alba. Cuentan que Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, se separa y está “al borde del desahucio” y también seleccionan unas cuantas novias del fin de semana.

Amor a raudales el que desprenden David y Anabel Pantoja, cuyos arrumacos despejan la posibilidad de que estén en crisis, según rubrica “Diez Minutos”. La revista habla de Mar Flores, pero en este caso destaca la buena sintonía (no la pelea) con su hijo mayor Carlo Constanzia. Y para rematar, broche de oro con Leonor: “Una auténtica princesa del pueblo en Navarra”.