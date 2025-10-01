Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DURANTE EL PLENO

PP y Vox piden la dimisión de Redondo en el Senado por la crisis de las pulseras

Los 'populares', partido que ha solicitado la comparecencia de la ministra, la han acusado también de "mentir" y de ejercer "violencia institucional" contra las mujeres

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante un pleno en el Senado, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). El PSOE ha registrado una moción en el Senado para que el PP se posicione en contra del &quot;genocidio’’ de Israel en Gaza y Cisjordan

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante un pleno en el Senado, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). El PSOE ha registrado una moción en el Senado para que el PP se posicione en contra del "genocidio’’ de Israel en Gaza y Cisjordan / Jesús Hellín - Europa Press

EFE

Madrid

El PP y Vox han solicitado este miércoles la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su comparecencia ante el pleno del Senado para explicar la gestión de su departamento de la crisis de los dispositivos telemáticos de control de agresores machistas.

"Yo la declaro la peor ministra de Igualdad del Gobierno de España de la historia de la democracia", ha aseverado la senadora popular Nidia María Arévalo, quien ha increpado a Redondo por "minimizar" la crisis y acusar al PP de generar miedo a las víctimas.

El PP, partido que ha solicitado la comparecencia de la ministra, la ha acusado también de "mentir" y de ejercer "violencia institucional" contra las mujeres.

Desde Vox, Paloma Gómez ha lamentado que "lo que podría haber sido un error técnico se ha revelado como un símbolo de incompetencia y de despilfarro ideológico" del Gobierno. "Su ministerio y su Gobierno, al igual que las pulseras, son una auténtica farsa", ha aseverado.

El PNV ha criticado la postura de los partidos de la derecha, a quienes han acusado de exagerar en sus declaraciones y crear un "debate polarizado".

No obstante, también ha lamentado la "opacidad" de Igualdad en la gestión de la crisis y ha pedido a la ministra "restaurar el daño que se ha hecho a las mujeres".

"Han faltado declaraciones concretas a tiempo y reconocimiento de los errores, que los hubo, y propuestas concretas de acción y con contundencia", ha coincidido la senadora de JxCat María Teresa Pallarès, quien también ha lamentado que el PP se haya alineado con Vox.

Desde ERC han echado en falta "mucha más información" por parte de Igualdad, mientras que desde EH Bildu han avisado de que no van a "minimizar" las incidencias.

Sin embargo, ambos grupos han afeado al PP el "mal uso" político de esta crisis, en palabras de la senadora de EH Bildu Olaia Duarte.

"Daremos toda la información de la que disponemos", ha afirmado Redondo, que ha criticado la "irresponsabilidad" del PP y Vox, a quienes ha advertido de que "una repetición sistemática de una mentira no convierte en verdad un bulo".

La ministra ha pedido al PP "volver a la centralidad" y "dejar de perseguir a Vox". "Les pido que no generen más miedo a las víctimas, porque eso es irresponsable", ha lamentado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
  2. El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
  3. Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
  4. La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
  5. Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
  6. Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
  7. Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
  8. La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste

Los ecologistas alertan de que la contaminación de Oviedo está disparada: "Presenta muy malos datos"

Los ecologistas alertan de que la contaminación de Oviedo está disparada: "Presenta muy malos datos"

Crisis en el Sporting. Garitano se reúne con la plantilla y aprieta en un entrenamiento con balón: "Más ritmo"

Crisis en el Sporting. Garitano se reúne con la plantilla y aprieta en un entrenamiento con balón: "Más ritmo"

Pepe Navarro confiesa las pérdidas tras lo ocurrido en su casa: "De madrugada me despertó el ruido, por la mañana volvió con la misma intensidad"

Pepe Navarro confiesa las pérdidas tras lo ocurrido en su casa: "De madrugada me despertó el ruido, por la mañana volvió con la misma intensidad"

El concurso de tonada de Langreo cumple diez años

El concurso de tonada de Langreo cumple diez años

El PP exige el arreglo de la carretera del Cordal, de Lena a Morcín y Riosa

El PP exige el arreglo de la carretera del Cordal, de Lena a Morcín y Riosa

VÍDEO: La autoridad le ha sancionado ahora por incumplir las leyes: recibió una multa de 300 euros por darle de comer a las palomas

VÍDEO: La autoridad le ha sancionado ahora por incumplir las leyes: recibió una multa de 300 euros por darle de comer a las palomas

Volver para quedarse

Volver para quedarse

PP y Vox piden la dimisión de Redondo en el Senado por la crisis de las pulseras

PP y Vox piden la dimisión de Redondo en el Senado por la crisis de las pulseras
Tracking Pixel Contents