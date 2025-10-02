Agenda: qué hacer hoy 2 de octubre en Asturias

Oviedo

La conquista olvidada

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo-Sotelo, 7) es escenario hoy de dos actos. A las 18.30 horas, el historiador Manuel Trillo hablará de esa conquista olvidada, la de los Estados Unidos por parte de España, un acontecimiento que podría haber cambiado la historia. Le presentará Manuel Ruiz de Bucesta, presidente del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés. A las 19.30 horas, el filólogo e historiador del arte Pepe Pérez-Muelas, autor de "Homo Viator" (Siruela), se adentra ahora en bici por la Vía Francígena, que conecta Canterbury con Roma, pasando por Francia y Suiza, y narra un recorrido que le ha llevado desde los Alpes hasta la Ciudad Eterna. Pavese, Primo Levi, Petrarca, Verdi, Bertolucci y hasta el cantautor Frabricio de André ocupan las páginas de su libro "Días de sol y piedra. De los Alpes a Roma". Entrada libre.

Escuela Municipal de Salud

Pablo Herrero Puente, jefe de sección de Formación, Docencia e Investigación del Servicio de Urgencias del HUCA imparte a las 19.00 horas en el centro social de Colloto una charla titulada "Trastornos cardiovasculares. Prevenir para vivir mejor", dentro de la programación de la Escuela Municipal de Salud de Oviedo. Entrada libre.

Radar

El teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película "El 47", un largometraje español de 2024 dirigido por Marcel Barrena con una duración de 110 minutos. La actividad se enmarca dentro del ciclo municipal de cine Radar. Entrada libre.

Ridea

El Real Instituto de Estudios Asturianos inaugura el ciclo de conferencias "Redes: Naturaleza y vida en el corazón de la Cordillera Cantábrica" con la presentación de Tomás E. Díaz, catedrático de Botánica y presidente de la Comisión 5ª del RIDEA, y la conferencia "Redes en las estaciones", a cargo de José Mª Fernández Díaz-Formentí, médico, naturalista y miembro numerario del RIDEA, en el Palacio del Conde de Toreno de Oviedo a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Kafka & co

La librería Kafka & Co alberga, a las 19.00 horas, la presentación de "Una tierra tan lejana, la última novela de Armando Murias", que ha sido publicada por Velasco Ediciones. El libro nos pasea por lugares como El Ejido, Barcelona o la mina de La Camocha. Se trata de una novela coral donde la minería, el contrabando y la inmigración juegan un papel fundamental en una historia que en realidad nos habla de las pasiones y del amor. Estará acompañado por la catedrática de Lengua y Literatura Pilar Fernández. También se contará con la participación de Cristian Velasco, el editor. La entrada es libre hasta llenar aforo.

Presentación

La librería Matadero Uno, en el número 1 de la plaza de Riego, es escenario a las 19.00 horas de la presentación del libro "Nun vaya ser el demoniu", en la que participarán Xaime Martínez, Xulio Viejo y Xosé Antón Ambás. Entrada libre.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias

Habrá exposiciones en el paseo de Begoña, el café Dindurra, el Museo Barjola y la Biblioteca Pública Jovellanos. A las 18.00 horas, en el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo, tendrá lugar la mesa redonda "Médicos del Mundo: El ataque a la cooperación", con Lorena Gamito, de UNRWA España; Mohamed Sada, médico palestino; Mónica Prieto, periodista; y Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo. Presentará Carmen Natal. A las 19.00 horas, encuentro sobre cine, periodismo y derechos humanos con Fernando León, cineasta; Lola Salvador, guionista; Óscar Camps, fundador de "Open Arms"; y Patricia Simón, periodista. Presentará María Luengo.

Danza Xixón

A las 20.30 horas, en el Antiguo Instituto, habrá un encuentro con Federico Granell y también se presentará la intervención artística efímera mural "Bañistas en Siracusa". Las actividades se enmarcan en "La Danzatería". A la misma hora tendrá lugar el encuentro "Nuevas miradas en movimiento. Jóvenes programando danza".

Escena Xixón

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, "Syntexto Teatro", de Langreo, ofrecerá la obra "Un día sin suerte".

Ciudadela de Celestino Solar

A las 19.00 horas, se inaugurará la muestra "Camisas Ike: el arte de vestir bien", que se podrá visitar de martes a domingo de 11.30 a 18.30 horas. Se enmarca en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado".

Sociedad Cultural Gesto

A las 19.30 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "Conexión", de Vicente Cora. Presentará el acto Javier Muñiz.

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, Juan Antonio Martínez, responsable de la Academia de Música de Viesques, ofrecerá la conferencia "¿Por qué detesto la música clásica?".

Librería La Revoltosa

A las 18.00 horas, se inaugurará la exposición "El ruido de la complicidad", sobre el conflicto armado en Colombia.

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de octubre se podrá visitar la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Confecciones Gijón: más allá de Ike", dentro del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha I", encuadrada en el proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Y hasta el 15 de octubre se podrá visitar la muestra "Educación de calidad para todas y todos. Un camino hacia la igualdad", de la Asociación Global Humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición "This is war", del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 5 de octubre se podrá visitar una exposición de la Colección de Arte del Banco Sabadell. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Concierto de Melendi en el pabellón La Magdalena

A las 21.00 horas tendrá lugar en el pabellón de La Magdalena el primero de los conciertos de Melendi en la ciudad. El artista presenta en Avilés un nuevo espectáculo donde hará un recorrido por todas esas canciones que le han llevado a lo más alto del panorama nacional e internacional. Mañana viernes a la 22.00 horas se le volverá a ver en el mismo escenario. El concierto de hoy jueves es consecuencia de que el asturiano no quiso defraudar a miles de sus fans que se quedaron con la miel en los labios después de que las entradas se agotaran en unas horas para el concierto del día 3.

Las rutas de Carlos V recalan en Avilés

A las 18.30 horas, en e l salón de recepciones del Ayuntamiento, la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, recibe a representantes de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez con motivo de la presentación de la "Red de cooperación de las rutas del emperador Carlos V - Itinerario Cultural Europeo del Consejo de Europa", que tendrá lugar en el Palacio de Valdecarzana a las 19:30 horas a cargo de su director, Quintín Correas Domingo, que es miembro de la Organización Mundial del Turismo

ExfiAvilés 2025 repasa la historia del fútbol en la ciudad

La exposición filatélica ExfiAvilés 2025, organizada por el Grupo Filatélico Avilesino, continúa hoy, con las actividades. Reunirán a dos jugadores y miembros del club, que acudirán a la Sala de Exposiciones del CMAE, en donde se situará una estafeta postal en la cual se pondrá en circulación un sello personalizado, matasellos especial y sobre, los cuales conmemoran el centenario de la concesión del título de real al Stadium Avilesino, hoy Real Avilés Industrial. El horario de la estafeta postal será de 16:30 a 19:30 horas (los jugadores acudirán de 18 a 19:30 horas). A continuación, a las 19:30 horas, el historiador Alberto Rendueles, ofrecerá una conferencia bajo el título "Centenario del título de Real".

Semana de los Mayores en Avilés

A las 10.00 horas en el parque del Muelle tendrá lugar una actividad de deporte en la calle, con exhibiciones para promocionar algunas de las muchas actividades físicas que las personas mayores pueden realizar en las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal. A las 11.00 h.oras está convocada una actividad deportiva intergeneracional, con las personas usuarias de los centros sociales municipales y de la Asociación Rey Pelayo, en la plaza de España. Y, a las 12.00 horas tendrá lugar la mesa redonda "Salud y personas mayores. Retos y respuestas para una vida plena. De lo estratégico a lo local", en el palacio de Valdecarzana, con la participación de Alberto Infante (doctor en Medicina y profesor emérito de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad; Francisco Suárez, geriatra y presidente de la Sociedad Asturiana de Gerontología y director médico de la Fundación Hospital de Avilés.

"Asturies, con Palestina" en sendas exposiciones

Las exposiciones fotográficas "Asturies con Palestina" y "Cisjordania resiste", de Daniela Cohen y Mauricio Morales, se pueden visitar hasta el 13 de octubre;_la primera, en el Centro de las Mujeres y la segunda, en el Centro de Servicios Universitarios.

Exposiciones "DiversAvilés"

Hoy finalizan las exposiciones "Retratando Asturias" y "Güela". La primera muestra trata sobre los ganadores del I_Certamen de pintura, dibujo y fotografía dirigido a "Artistas con diversidad funcional", centros y asociaciones relacionadas con la promoción y atención de estos. En cuanto a la segunda, la fotógrafa Marta López viaja a través de imágenes de la infancia, para realizar un homenaje a su abuela pero también a la memoria misma, efímera, parcial, pero siempre viva en los lugares y en quienes los habitan. Ambas exposiciones pueden visitarse en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

"Ghostlight", cine en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.00 horas, la proyección de la película "Ghostlight", de Álex Thompson y Kelly O’Sulivan. La entrada vale 4 euros.

"Por todo lo alto", cine en Mieres

Esta tarde, desde las 18.30 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres puede verse la película "Por todo lo alto", de Emmanuel Courcol. El pase será en versión original subtitulada. La entrada es gratuita.

Conferencia sobre "El tren de madera" en Mieres

El espacio 1910 de Mieres inicia nueva temporada con nuevas actividades. Hoy a las 19.30 horas se celebrará la charla "El tren de madera. De Mieres a Llanes en ferrocarril", que impartirá Javier Fernández, director del museo del Ferrocarril de Asturias.

Sigue la muestra fotográfica de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge la exposición fotográfica "Embarca2", con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta. Su presencia se ha prolongado hasta el 10 de octubre.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, puede visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información

es el 664382026.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que alberga. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (en el primer pase) a 17.00 horas (en el último pase).

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, en Puerto de Vega (Navia), presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.