Agenda: qué hacer hoy 3 de octubre en Asturias

Oviedo

Para vivir más y mejor

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge hoy, a las 19.30 horas, una conferencia del doctor José Antonio Flórez Lozano titulada "Retos y desafíos para vivir más y mejor". Le acompañará Isidro Fernández Rozada, presidente del Instituto para el conocimiento de Asturias. Entrada libre.

Escuela Municipal de Salud

Sergio Calleja y Puerta, responsable de la unidad de ictus del HUCA, imparte a las 19.00 horas en el centro social de Otero una charla titulada "Ictus, detección precoz y prevención", dentro de la programación de la Escuela Municipal de Salud de Oviedo. Entrada libre.

Teatro

El teatro Filarmónica acoge a las 18.30 horas la representación de la obra "1001 una odisea nel desiertu", de la compañía Higiénico Papel Teatro, en el marco del Festival Nel Amaro. Se trata de una obra de Laura Iglesia, que también dirige la puesta en escena. Entrada libre.

Ridea

El Real Instituto de Estudios Asturianos inaugura el ciclo de conferencias "Redes: Naturaleza y vida en el corazón de la Cordillera Cantábrica" con la presentación de Tomás E. Díaz, catedrático de Botánica y presidente de la Comisión 5ª del RIDEA, y la conferencia "Redes en las estaciones", a cargo de José Mª Fernández Díaz-Formentí, médico, naturalista y miembro numerario del RIDEA, en el Palacio del Conde de Toreno de Oviedo a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición sobre Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico "Gráfica Pura", a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias

En su último día de programa, habrá exposiciones en el paseo de Begoña, el café Dindurra, el Museo Barjola y la Biblioteca Pública Jovellanos y varias ponencias, así como un concierto de clausura a cargo de Julia Sariego, a las 22.00 horas, en el Café Dindurra.

Danza Xixón

Entre los actos destacados, a las 19.30 horas, en los jardines del Náutico, tendrá lugar el espectáculo "Piel de Gallina", a manos de Ana F. Melero & Luna Sánchez. Si llueve, se trasladará el acto a la Escuela de Comercia. También, a las 22.30 horas, se celebrará el espectáculo "Aurunca", de la compañía "Elias Aguirre", en el patio del Antiguo Instituto.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, en su sede de Severo Ochoa, la asociación acoge un festival presentado por Emilio Dorado y con Nacho Cimavilla como artista invitado.

Sociedad Cultural Gesto

En el centro municipal de El Llano la asociación cultural organiza la videoproyección de "Lili Marleen", un filme que lleva como título una canción con un hondo significado, ya que fue aprovechada como elemento de propaganda por el Nazismo. La proyección será a las 19.00 horas.

Asociación Cultural Encadenados

La Escuela de Comercio acoge a las 19.30 horas la presentación de "Vicennium", el decimonoveno poemario publicado por la asociación, que este añ su 20.º aniversario.

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de octubre se podrá visitar la exposición del "XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial" de Incuna. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Confecciones Gijón: más allá de Ike", dentro del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición "Las descamisadas: historia de una lucha II", del proyecto "Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado". Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título "Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro", de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición "Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos". Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Segundo concierto de Melendi en el pabellón La Magdalena

A las 22.00 horas tendrá lugar en el pabellón de La Magdalena el segundo de los conciertos de Melendi en la ciudad. El artista presenta en Avilés un nuevo espectáculo donde hará un recorrido por todas esas canciones que le han llevado a lo más alto del panorama nacional e internacional. Mañana viernes a la 22.00 horas se le volverá a ver en el mismo escenario.

El musical "Tarzán", en el Palacio Valdés

El Teatro Palacio Valdés acoge este fin de semana el estreno nacional de ‘Tarzán, el Musical’, una obra escrita y dirigida por Silvia Villaú, con música original de José Enrique de la Vega, producida por Theatre Properties. Tendrá lugar en triple función: el viernes 3 a las 20:00 h., y el sábado 4 a las 17:00 y a las 20:30 h. Las entradas están a la venta a precios entre 35 y 50 € en teatropalaciovaldes.es y www.entradasatualcance.com.

Último día de la Semana de las Personas Mayores

El objetivo de esta semana de actividades continúa siendo incrementar la participación de las personas mayores de Avilés en los diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, promoviendo el envejecimiento saludable y activo, así como el intercambio generacional. En esta tercera edición, además, se pretende poner el foco en en la actividad física y el cuidado de la salud para una vida plena. Hoy se realizará una visita guiada al Ayuntamento para los usuarios de la residencia del Nodo y una actividad llamada "Un viaje a las Indias. Río de la Plata", que consiste en viajes virtuales y talleres de baile. Esta última se hará en el centro social de mayores de Las Meanas.

"Noche blanca" en Corvera

Durante toda la jornada se harán diferentes actividades culturales a lo largo y ancho de todo el concejo de Corvera. La jornada la inaugurará, a las 10 horas, la exposición "Aida Pantiga. Antropología Personal II", que se podrá ver en el centro sociocultural de Las Vegas, y se encargará de cerrarla la actuación de Nerea Mafarki, que será en La Lechera.

"Asturies, con Palestina" en sendas exposiciones

Las exposiciones fotográficas "Asturies con Palestina" y "Cisjordania resiste", de Daniela Cohen y Mauricio Morales, se pueden visitar hasta el 13 de octubre;_la primera, en el Centro de las Mujeres y la segunda, en el Centro de Servicios Universitarios.

Exposiciones "DiversAvilés"

Hoy finalizan las exposiciones "Retratando Asturias" y "Güela". La primera muestra trata sobre los ganadores del I_Certamen de pintura, dibujo y fotografía dirigido a "Artistas con diversidad funcional", centros y asociaciones relacionadas con la promoción y atención de estos. En cuanto a la segunda, la fotógrafa Marta López viaja a través de imágenes de la infancia, para realizar un homenaje a su abuela pero también a la memoria misma, efímera, parcial, pero siempre viva en los lugares y en quienes los habitan. Ambas exposiciones pueden visitarse en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas.

Exposición sobre el azabache y el Camino de Santiago

Enmarcada en las jornadas homónimas, organizadas por INCUNA (Patrimonio de la Industria, Cultura y Naturaleza) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias. Está compuesta por una docena de paneles explicativos en los que se recogen textos, gráficos y fotos sobre la cultura del azabache en Asturias. Configura un complejo universo de saberes técnicos, prácticas mineras, ritos y expresiones sociales transmitidas de generación en generación y su muy estrecha relación con la Ruta Jacobea. Abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición del plan director de la Catedral

El Palacio de Valdecarzana (C/ Sol, 1) aloja la exposición "26 años del Plan Director de la Catedral de Oviedo", promovida por el Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias que recogen las distintas restauraciones llevadas a cabo en el complejo monumental desde el año 1996 al 2022. Estará abierta de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Presura, la Feria para la repoblación de la España Rural en San Martín

El pozo Sotón de San Martín del Rey Aurelio acoge este fin de semana la celebración de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural. La inauguración será hoy a las 11.30, y a continuación y hasta las 14.30 habrá chlarlas con la periodista Eva Defior, José Luis Martínez Guijarro (junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y emprendedores rurales. Habrá además diversos stands que tocarán temas como el relevo en el comercio, el aprovechamiento forestal o la economía social. Por la tarde, desde las 16.00 habrá nuevas mesas redondas: "Vivir del campo sin agotarlo", "Estáis despoblados porque no hay dios que os aguante" o "Periferias". El cierre de la jornada será a las 20.00.

Los secretos de la traducción, en un acto de Cauce del Nalón

Prosigue la programación cultural de la Asociación Cauce del Nalón, hoy celebrará en el marco de la biblioteca de El Entrego el Día Internacional de la Traducción. La ponente será María Roces González, residente en Soto de Agues (Sobrescobio) y traductora de literatura albanesa, de escritores como Ismaíl Kadaré. Junto a Roces estarán la presidenta de Cauce del Nalón, Isabel Rivera; la coordinadora de bibliotecas de San Martín, Enedina Suárez, y la concejal de Cultura de San Martín, Cintia Ordóñez. Empieza a las 19.30 horas.

Feria Internacional del Coleccionismo en Mieres

Este fin de semana se celebra la 14.ª Feria Internacional del Coleccionismo de Mieres. Contará con 112 puestos de venta de todo tipo de productos, enseres, juguetes, libros o discos. Tamibén cuenta con distintas exposiciones y proyecciones cinematográficas. La entrada al ferial de Santullano, donde se celebra la feria, vale 3 euros. El horario este viernes es de 16.00 a 21.00.

Teatro feminista en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hoy, desde las 20.00, la representación de la obra "Eurolíder feminista", de Palomina Lloca Producciones. La entrada es libre hasta completar aforo.

Fiestas de Langreo Centro

El barrio de Langreo Centro celebra desde hoy sus fiestas. A las 18.45 habrá música con la bandina de gaitas "Triquel". A las 19.00 se iniciará el pregón, con Ignacio Varela, profesional de la sanidad pública asturiana. Por la noche, desde las 23.00, la verbena contará con la orquesta "Marbella" y DJ.

Argayu Fest en Campo de Caso

Campo de Caso acoge este fin de semana la celebración del festival musical y cultural Argayu Fest. Este viernes se abrirán las puertas del polideportivo a las 19.00. Actuarán, hasta las 02.30, "Matose", "De Fem", "Los Perloras", "Los Míticos del Chimborazo", "DJ Pimp" y "La Güeriata". Entre medias habrá música de los DJ "Jan the DJ" y "Marcos Bighouse". La entrada es gratuita.

Oktober Fest en Laviana

El ferial de Pola de Laviana acoge por segundo año el Oktober Fest local. Mucha cerveza, comida ymúsica. El recinto abre hoy de 19.00 a 02.00. Las actuaciones de hoy serán las de "Versión de los hechos" y "Soulvatore DJ".

"Machos", teatro en Laviana

El grupo de teatro "La Cruz de Ceares" lleva a escena este viernes 3 de octubre, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, la obra "Machos". Una comedia en la que se analizan, se deconstruyen y se construyen viejas y nuevas masculinidades. La representación comienza a las 19.30 horas, la entrada vale 5 euros.

Centro

Visitas guiadas a Somao (Pravia)

Los viernes, durante la temporada estival se puede realizar una visita guiada al conjunto de arquitectura indiana de Somao. Es necesario reservar en el teléfono 667609672.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Occidente

Museo del Vino de Cangas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.