En el centro de Oviedo hay un outlet de alta cosmética con precios a partir de 32€

En el corazón de Oviedo, en la calle C. Melquiades Álvarez 6, ofrecen alta cosmética a precios nunca vistos y que parten de los 32€. ¿Cuál es el secreto para que una firma de lujo como Sibari Republic ofrezca productos de altísima calidad a precios tan asequibles? No hay trampa ni cartón, sino productos con pequeños defectos estéticos que no cumplen con los altísimos estándares de calidad que la marca exige para poder venderlos a su precio habitual.

Estos productos con estos descuentos no se pueden encontrar más que en la en la tienda física de Oviedo que permanecerá abierta hasta sábado 11 de octubre. Entre los productos estrella que podremos encontrar está el sérum por el que la marca se hizo famosa: el Serum Origin. Una fórmula única que combina dos ácidos hialurónicos de diferentes pesos moleculares que consigue: un 58% menos de arrugas, un 48% de reducción de su longitud y un 11% de disminución de pliegos a los 28 días y una hidratación inmediata y prolongada desde la primera aplicación.

Estos resultados tan buenos han conseguido que la gente se haya enamorado del producto, y que haya conseguido venderse hasta una unidad de sérum por minuto. Ahora que Sibari Republic ofrece estos excelentes productos de manera exclusiva en Oviedo y a precios tan regalados, es una oportunidad única para conseguir un Serum Origin que tiene un coste de 115€, a tan solo 39€.

Gente esperando para comprar / Sibari Republic

Una marca diferente

Sibari Republic es una marca española que ha destacado frente a su competencia por dos sencillas razones: eficacia demostrada y por no seguir modas. Todos sus productos los fabrican ellos mismos, en su propio laboratorio y bajo la estricta supervisión de su equipo científico para que sean excepcionales. Es así, con su técnica exclusiva del Slow Manufacturing Process como consiguen esa eficacia tan característica que deja sin palabras a dermatólogos y clientes.

Poco a poco y gracias a esta eficacia sin igual, la marca se ha ido constituyendo dentro de las marcas más elegidas. Además, y gracias a la iniciativa de sus popups o tiendas efímeras, han eliminado la barrera y frialdad de las pantallas, consiguiendo que, de una manera más cercana y amable, los clientes puedan conocer los nuevos lanzamientos y probar sus texturas. Algo que, sin duda, la gente agradece muchísimo ya que tienen la oportunidad de probar sus productos antes de comprarlos.

Con esta estrategia tan diferente, una marca formada en su gran mayoría por científicos españoles ha conseguido que la gente los tenga en el radar para elegirlos para el cuidado de su piel.

Ahora que la firma pone a disposición de los ovetenses, best sellers como el Serum Origin o su crema solar con acción anti-edad con descuentos de hasta un 66%, es una oportunidad exclusiva para poder repetir nuestras compras y llenar el neceser con los mejores productos españoles creados por un preparadísimo equipo de científicos que cuida al máximo cada detalle.

En esta tienda efímera, además de estos productos con diminutos defectos, también podremos encontrar muchos otros productos con nuevas formulas como la elogiadísima Calming Cream que llevaba muchos meses fuera de stock y que llega mejorada, la mascarilla de colágeno natural que consigue resultados en 5 minutos o toda la línea de productos a base colágeno hidrolizado que también estarán rebajados hasta el 11 de octubre.

No perdáis la oportunidad de conocer esta firma de cosmética tan diferente a todo lo que conocemos y pasaros por su tienda de Oviedo ubicada en: C. Melquiades Álvarez 6 para disfrutar de estos descuento únicos y exclusivos para los ovetenses.