Taylor Swift saca nuevo disco y llena los cines

El mundo del entretenimiento está tardando en ponerle un altar a Taylor Swift. Si la cantante de Pensilvania ya logró cambiar el paradigma de la gestión de los derechos de autor o el diseño de las giras mundiales con "The Eras Tour", ahora, con el lanzamiento de su nuevo trabajo, "The life of a showgirl", se espera que reviente las taquillas de las salas de cine de todo el mundo. El estreno del disco, este viernes, promete dejarse sentir en la recaudación de la exhibición cinematográfica mundial con ingresos previstos de hasta 50 millones de dólares, según "Deadline", gracias a "Release Party of a Showgirl". Bajo ese título las "swifties" (seguidoras de la cantante) encontrarán una "película" de hora y media (89 minutos) que incluirá el videoclip del primer single, "The Fate of Ophelia", el making-of de ese trabajo, comentarios de la cantante sobre la grabación del disco y los lyric-videos (piezas audiovisuales sencillas que incluyen las letras de las canciones) del resto del álbum.

No es la primera vez que Taylor Swift recurre a las salas de cine para promocionar su música. Con "The Eras Tour", su anterior gira, ya lanzó un formato de película-concierto que puso a bailar a las "swifties" en salas de cine de todo el mundo, pulverizó todos los récords de recaudación y estableció un nuevo patrón seguido luego por otros artistas.

Ahora la novedad es que Taylor Swift, en solo dos semanas, sin más promoción que sus redes sociales y su legión mundial de seguidoras y con tan pocos rudimentos como un videoclip, un pequeño making-of del disco y la exhibición de las letras de sus nuevas canciones, ha logrado ya una recaudación anticipada espectacular.

En solo 24 horas, la "película" generó 15 millones de dólares en reservas de entrada, pulverizando los récords que había establecido el "Eras Tour" hace dos años. Pero la cuestión va más allá de la taquilla. La película se estrena el mismo día que el lanzamiento del disco, y para las seguidoras (y los seguidores) de la cantante esta "release party" supone poder escuchar por primera vez el disco de cabo a rabo junto a sus amigas y otras seguidoras. Por primera vez. Esta posibilidad provocó, de hecho, que la fecha del estreno de la "película" en España, previsto inicialmente para algunos días más tarde, se adelantara finalmente para coincidir con la fecha del lanzamiento en todo el mundo. Por ese motivo no ha dado tiempo a que "Release party of a showgirl" tenga subtítulos en español. Pero eso no supone ningún problema para la "swifties".

En Asturias la película se podrá ver en Cinesa (Parque Principado), en Yelmo (Los Prados en Oviedo y Ocimax en Gijón) y en Odeón Multicines (Parque Astur), y a falta de 24 horas de su estreno los aforos estaban ayer completos en un 75%. Las seguidoras cuentan ya las horas para meterse en la sala del cine y escuchar por primera vez el 12º disco de Taylor Swift, porque muchas de ellas renunciarán a ponerse las canciones en las plataformas habituales (Spotify) en favor de la experiencia comunitaria de hacerlo acompañadas de sus amigas, con la posibilidad de intercambiar las famosas pulseras inspiradas en los títulos de sus canciones, los "friendship bracelets", y bailando entre las butacas. Como dijo la propia cantante en sus redes sociales, "las entradas ya están a la venta, bailar es opcional pero se recomienda encarecidamente".