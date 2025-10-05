"Forma Antiqva" lleva la mitología asturiana al Real Teatro de Retiro

La xana, el busgosu, el nuberu y el trasgu salieron ayer al mediodía –y hoy lo volverán a hacer– por el escenario del Real Teatro de Retiro, en Madrid, de la mano de la formación asturiana de cámara "Forma Antiqva" y de las músicas de Purcell, Haendel o Martín Codax. La alianza entre los seres de los bosques asturianos y la música del último disco de la formación capitaneada por Aarón Zapico fue la clave que guió a los pequeños espectadores en esta nueva versión de su último trabajo, "De sópitu", que ayer sirvió para inaugurar la temporada del espacio de referencia en Madrid dentro de la programación orientada al público familiar.

Aarón Zapico definió esta adaptación como "música entre amigos, homenaje a la música popular, al núcleo, al centro" y agradeció la respuesta del público y del espacio. "Para nosotros", confesó, "es muy importante la difusión didáctica, la pedagogía, acercar la música a colectivos que de una u otra manera no tienen un acceso normalizado a este tipo de repertorio".

Como el público familiar ya era uno de los preferidos de "Forma Antiqva", la conversión de "De Sópitu", un trabajo que ya parte de un diálogo trabajado entre la música y la expresión popular tradicional, fue sencillo adaptar el espectáculo a este debut en Madrid. Zapico elaboró un guión que lee en el escenario y que en clave poética y narrativa va introduciendo paralelismo entre la música y los seres mitológicos. Así, el espectador pudo ir identificando determinados elementos que en lo musical describen a estos personajes, sea, por ejemplo, el aspecto danzarín para identificar al busgosu o el carácter más siniestro para señalar a la guaxa, "nuestra vampira asturiana", como la llama Zapico.

Aarón Zapico, en primer término, introduce una de las obras. | FORMA ANTIQVA

Este debut es el resultado de una colaboración con el Real Teatro de Retiro, el espacio de la programación familiar del Teatro Real, con la complicidad de la directora de este espacio desde hace un año, la asturiana Susana Gómez.

"Este es un espacio al que doy mucha importancia", insistía ayer Aarón Zapico. "Ojalá todas las comunidades tuvieran un espacio así, un teatro especializado en el público familiar, enfocado exclusivamente en el público infantil y juvenil".

El público celebró ayer el guión juguetón de "Forma Antiqva" que va encajando las músicas de "De sópitu" y la calidad de las melodías tradicionales en su diálogo con la música de cámara.

El concierto contó con Aarón Zapico en la dirección y el órgano. con las voces de Pablo García-López, Alejandro Villar en las flautas, Pablo Zapico con guitarra barroca, Jorge Muñoz al contrabajo, Ruth Verona en el violonchelo y Pere Olivé en las percusiones.

El estreno de la temporada del Real Teatro de Retiro le llega a Aarón Zapico a pocas semanas de iniciar los ensayos del que será el tercer título de la temporada de ópera de Oviedo. Suya será la dirección musical del "Orlando furioso" de Vivaldi, una coproducción de la Fondazione Teatro La Fenice y el Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, con dirección escénica de Fabio Ceresa que en Oviedo se podrá ver los días 14, 16, 19 y 22 de noviembre.